Сколько лекарств производят в России (и каких)?
В настоящее время и до 2020 года в России действует программа субсидирования отечественных производителей, а также существуют и другие меры поддержки. Для многих заболеваний в стране в основном применяются средства российского производства – это лекарства от ВИЧ, гепатита, туберкулеза, онкологических заболеваний, активно назначают и средства от диабета. В целом российские лекарства стали применяться в 2017 году в 1,32 раза чаще, чем в 2012. Эксперты говорят, что большое количество произведенных медикаментов от неврологических заболеваний обусловлено длительностью их приема и размером доз – на такие лекарства всегда высокий спрос. Еще один аспект, на который обратили внимание специалисты – это то, что даже при наращивании объема производства лекарств в России основные компоненты для них все еще закупаются за рубежом – до 90%.
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Добавил ignat в категорию Фармакология
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