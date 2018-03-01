Сколько лекарств производят в России (и каких)?

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что объем производства лекарств в России за 2017 год значительно вырос – на 12,3% по сравнению с 2016 годом. Это произошло из-за политики импортозамещения, а также поддержки производителей лекарственных средств со стороны государства. Сильнее всего на рост общего объема производства оказали влияние лекарства от болезней органов чувств, например, глаз и ушей – их было сделано на 31,8% больше, чем в позапрошлом году. На 12,2% было больше произведено гормональных препаратов, на 12% и 11,2% — средств для лечения заболеваний нервной и кровеносной систем. В вещественном выражении больше всего произвели неврологических лекарств – почти миллиард упаковок (983 млн.). Второе и третье место – у препаратов для лечения ЖКТ и сердечно-сосудистых заболеваний (648,8 и 588,5 млн. единиц). Такие данные приводят «Известия».В настоящее время и до 2020 года в России действует программа субсидирования отечественных производителей, а также существуют и другие меры поддержки. Для многих заболеваний в стране в основном применяются средства российского производства – это лекарства от ВИЧ, гепатита, туберкулеза, онкологических заболеваний, активно назначают и средства от диабета. В целом российские лекарства стали применяться в 2017 году в 1,32 раза чаще, чем в 2012. Эксперты говорят, что большое количество произведенных медикаментов от неврологических заболеваний обусловлено длительностью их приема и размером доз – на такие лекарства всегда высокий спрос. Еще один аспект, на который обратили внимание специалисты – это то, что даже при наращивании объема производства лекарств в России основные компоненты для них все еще закупаются за рубежом – до 90%.