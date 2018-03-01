При варикозе чаще образуются тромбы
Научной работой занимались флебологи с Тайваня. Они изучили медицинские данные более чем 425 тысяч человек и обнаружили, что у тех из них, кто страдал варикозным расширением вен, тромбоз глубоких вен наблюдался в 5,3 раза чаще, кроме того, они были более подвержены легочной эмболии и заболеваниям периферических артерий. При тромбозе глубоких вен кровяные сгустки образуются в глубоких венах, при легочной эмболии – в легочной артерии, а при заболеваниях периферических артерий – в артериях, ведущих к желудку, рукам, ногам, голове. Неизвестно, провоцирует ли варикоз развитие тромбов или же у болезней одни и те же причины и факторы риска – для этого необходимы дополнительные исследования. Пока специалисты порекомендовали людям, у которых уже есть или варикозное расширение вен, или имеется склонность к нему, не пренебрегать визитами к врачу, так как их здоровье должно быть под контролем. Варикоз – не только косметическая проблема.
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Добавил ignat в категорию Разное
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