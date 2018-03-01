При варикозе чаще образуются тромбы

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Варикозное расширение вен не только выглядит неэстетично. Новое исследование показало, что между этим заболеванием и тромбозом есть связь, а тромбоз, в свою очередь, может быть опасен вплоть до летального исхода (хоть и в редких случаях). Для варикоза характерно снижение эластичности вен, в результате чего они увеличиваются и теряют форму. Основные факторы риска для этого заболевания – возраст и беременность, есть также люди, которые изначально предрасположены к этому заболеванию. До определенного момента варикоз не беспокоит человека, поэтому многие склонны не обращать на него внимания – и зря, это состояние требует врачебного наблюдения.Научной работой занимались флебологи с Тайваня. Они изучили медицинские данные более чем 425 тысяч человек и обнаружили, что у тех из них, кто страдал варикозным расширением вен, тромбоз глубоких вен наблюдался в 5,3 раза чаще, кроме того, они были более подвержены легочной эмболии и заболеваниям периферических артерий. При тромбозе глубоких вен кровяные сгустки образуются в глубоких венах, при легочной эмболии – в легочной артерии, а при заболеваниях периферических артерий – в артериях, ведущих к желудку, рукам, ногам, голове. Неизвестно, провоцирует ли варикоз развитие тромбов или же у болезней одни и те же причины и факторы риска – для этого необходимы дополнительные исследования. Пока специалисты порекомендовали людям, у которых уже есть или варикозное расширение вен, или имеется склонность к нему, не пренебрегать визитами к врачу, так как их здоровье должно быть под контролем. Варикоз – не только косметическая проблема.