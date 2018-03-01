Ученые впервые выделили никотин из древнего зубного налета
Научная группа из Государственного университета Вашингтона (Washington State University) и Калифорнийского университета в Дейвисе (University of California, Davis) прибегла к помощи людей из племени олони, проживающих в районе залива Сан-Франциско. Совместно команда взяла на анализ зубной налет у восьми человек, погребенных в промежутке от 300 до шести тысяч лет назад. Затем образцы переслали в лаборатории, где их исследовали методом жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии. Лаборанты искали следы никотина, кофеина и атропина. В результате никотин был найден в двух образцах, и это стало первым свидетельством того, что вещество может присутствовать и быть доступным для обнаружения даже в древних останках. Один из образцов принадлежал взрослому мужчине, погребенному с трубкой, а второй несколько удивил ученых – он был взят у пожилой женщины. Других остатков растительных компонентов специалисты не нашли, но, возможно, они будут найдены в ходе будущих исследований.
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Добавил ignat в категорию Стоматология
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