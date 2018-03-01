Ученые впервые выделили никотин из древнего зубного налета

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Ученым впервые удалось выделить никотин из зубного налета, обнаруженного в останках древних людей. Это поможет разобраться в том, кто именно имел возможность курить в древнем мире, а также больше узнать об истории употребления табака и, возможно, других растений, обладающих токсичным действием. Таким образом можно будет выяснить, курили только взрослые или только мужчины – или, может быть, всем членам общества было разрешено употреблять листья табака. Для получения такой информации ранее использовались либо визуальные свидетельства – такие, например, как остатки трубок или табака, либо анализ волос или испражнений. И то, и другое встречается достаточно редко, кроме того, сложно сказать, принадлежит ли трубка конкретному индивиду. Зубной налет же получают непосредственно с зубов, и в том, откуда он взялся, сомнений нет.Научная группа из Государственного университета Вашингтона (Washington State University) и Калифорнийского университета в Дейвисе (University of California, Davis) прибегла к помощи людей из племени олони, проживающих в районе залива Сан-Франциско. Совместно команда взяла на анализ зубной налет у восьми человек, погребенных в промежутке от 300 до шести тысяч лет назад. Затем образцы переслали в лаборатории, где их исследовали методом жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии. Лаборанты искали следы никотина, кофеина и атропина. В результате никотин был найден в двух образцах, и это стало первым свидетельством того, что вещество может присутствовать и быть доступным для обнаружения даже в древних останках. Один из образцов принадлежал взрослому мужчине, погребенному с трубкой, а второй несколько удивил ученых – он был взят у пожилой женщины. Других остатков растительных компонентов специалисты не нашли, но, возможно, они будут найдены в ходе будущих исследований.