Ученые определили новые тяжелые последствия депрессии

Ученые канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто выяснили, что долгая депрессия может привести к изменениям в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.В настоящее время клиническая депрессия лечится почти одинаково, независимо от того, испытывал ли пациент ее короткое время или в течение многих лет. Ученые усомнились в правильности такого подхода.С помощью позитронно-эмиссионной томографии специалисты исследовали мозг 25 человек с более чем 10-летней депрессией, 25 — с менее чем 10 годами заболевания, и контрольной группы из 30 человек без депрессии. Было установлено, что, по сравнению с теми, кто страдал депрессией менее 10 лет, люди, которые были подвержены заболеванию уже более 10 лет, имели примерно на 30 процентов более высокий уровень транслокаторного белка — биомаркера воспаления головного мозга, продуцируемого иммунными клетками.Исследование показало, что депрессия развивается по аналогии с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. То есть на разных стадиях требуется различное лечение.В начале февраля исследователи выяснили, что страдающие депрессией склонны в общении употреблять определенные слова. Как правило, они связаны с негативными эмоциями.