Вино защищает зубы от бактерий

Испанские эксперты из Spanish National Research Council в Мадриде утверждают, что красное вино смывает кариесных бактерий с поверхности зубов и тем самым предотвращает развитие инфекций.Среди стоматологов бытует мнение, что из-за кислого рН вино разрушительно действует на эмаль зубов. Однако испанские ученые указывают, что вино в большом количестве содержит антиоксиданты полифенолы. А одним из ключевых этапов развития инфекционного процесса во рту является момент адгезии (прилипания) бактерий к поверхности зубов и десен. Вино за счет высокого содержания антиоксидантов не дает кариесным бактериям обосноваться на поверхностях ротовой полости и начать свою разрушительную работу.Ученые также считают, что красное вино в качестве защиты от бактерий рта даже эффективнее, чем экстракты виноградных косточек — это удалось подтвердить в лабораторных условиях. Исследователи также указывают, что еще большего эффекта им удалось добиться при сочетании антиоксидантов красного вина с пероральным пробиотиком — бактерией Streptococcus dentisani.Дальнейшие исследования показали, что главными действующими веществами красного вина, снижающими способность бактерий к адгезии, являются кофеиновая и р-кумаровая кислоты.По мнению ученых, полученные ими данные — не повод полоскать рот красным вином, попутно поглощая его в неконтролируемых количествах. Следует помнить о вреде алкоголя для здоровья. Просто надо оптимизировать пути доставки кислот-антиоксидантов из красного вина в полость рта. Так что вполне возможно, что в скором времени на прилавках появятся жевательные резинки и жидкости для полоскания рта, содержащие винные антиоксиданты.