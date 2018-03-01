Травяные отвары для восстановления гормонального фона

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Народная медицина вмещает в себе множество полезных рецептов от всех болезней и нарушений в работе человеческого организма.Гормональный сбой может произойти по разным причинам. Обычно, предшественниками дисбаланса в производстве гормонов врачи называют межсезонье, неправильное питание и образ жизни в целом, стрессы, заболевания психики и по части гинекологии. Чаще всего проблемы с гормональным фоном настигают представительниц прекрасного пола, но нередко и мужчины сталкиваются с данным нарушением в работе эндокринной системы.- плохое настроение и его перепады, апатия;- спонтанное проявление агрессии;- чрезмерная раздражительность;- повышенная усталость, слабость, сонливость;- высыпания на коже;- выпадение волос и проблемы с ногтями;- набор лишнего веса или, наоборот, резкое похудение;- бессонница, прерывистый сон;- снижение потенции и полового влечения в целом;- нарушение менструального цикла;- головные боли.Если вы стали замечать некоторые из вышеперечисленных симптомов гормонального сбоя, то первым делом нужно обратиться к доктору и узнать, что на самом деле является истинной причиной ухудшенного здоровья.Нужно залить стаканом кипятка 2 столовые ложки травы, дать настояться, процедить и выпить полстакана перед завтраком, а оставшийся отвар допить перед ужином за 15 минут. Помогает улучшить общее состояние, восстановить менструальный цикл и производство женских половых гормонов.Эксперты рекомендуют употреблять по 2-3 чашки липового отвара/чая в день для возобновления правильной работы щитовидной железы и всей эндокринной системы, что само собой наладит производство всех гормонов. Готовится он просто: чайную ложку измельченного цвета липы залить кипятком, настоять 5 минут и добавить немного меда, выпить, как чай.Готовится он, как и предыдущие два отвара, но принимать его следует по трети стакана за полчаса до еды 3 раза в день. Этот отвар принесет колоссальную пользу мужчинам, так как восстанавливает производство прогестерона.Лучше гормональный сбой предупредить, нежели потом искать способы его восстановления, поэтому вышеперечисленные рецепты можно и даже нужно использовать в качестве профилактики.