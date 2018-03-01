Что такое пищевая зависимость и как с ней бороться



растягиваются желудочные стенки



меняется выработка пищеварительных ферментов (веществ, расщепляющих пищу на простые составляющие)



меняется деятельность печени и поджелудочной железы



возникает «патологический аппетит». Такой аппетит не имеет ничего общего с реальной потребностью организма и больше похож на алкогольное влечение.





сахарному диабету



запуску наследственной программы предрасположенности к ожирению





Здоровое питание. Стоит исключить из своего рациона жареное, жирное, майонез, свинину, мучное (хлеб, булочки, пирожное, торты). Что касается сахара – употребляйте не более одной чайной ложки в день. Ограничьте потребление консервов, колбасы, солений и маринадов. Каждый день добавляйте в рацион овощной салат. Например, 50 г свежей капусты, 50 г моркови, 50 г сырой свеклы. В течение месяца пейте поливитаминные препараты.

Завтрак обязателен. Не стоит начинать свой день, не подзарядившись. И да, чашка кофе не вариант. Завтрак нам нужен белково-витаминный. Например, овощной салат и яйцо.

Перекусы. Позаботимся и о правильных перекусах, они спасут от вечернего обжорства. Это могут быть фрукты, овощи (моя коллега терла дома морковь и по-тихому кушала на работе), несладкий йогурт, нежирный сыр с крекерами. Перекусов может быть 3–4 в день.

Пережевывания. Хорошо и тщательно пережевываем пищу, наслаждаемся вкусом. Это поможет быстрее получить чувство насыщения. Не забываем пить воду.

Отношение. Стоит отнестись к диете не как к ограничению, а как к первому шагу на пути к здоровью.





Альтернативы. Как вы уже поняли, небезопасно «заедать» стресс. Есть множество других альтернативных способов восстановить душевное равновесие. Близкие люди, с которыми вам хорошо, спорт, здоровый секс, любимая работа… Подумайте, а что вдохновляет и успокаивает именно вас? Квесты с друзьями, фитнес, восточные танцы, йога? На самом деле для счастья есть много возможностей.

Продуктивное общение. Чтобы не доводить себя до стресса, важно по горячим следам решать проблемы. В этом случае выгодно для своего же здоровья учиться продуктивно общаться. Это целая тема в психологии, поэтому попробую написать кратко. Если вас что-то не устраивает, невыгодно и опасно отмалчиваться, игнорировать и кричать. Важно говорить о своих чувствах, высказывать свои пожелания, не задевая при этом личность обидчика (иначе будут обиды, злость и все пойдет насмарку).



Вначале немного теории, постараюсь быть не слишком занудной. Пищевая зависимость – это нарушение психологического состояния, при котором человек употребляет пищу не чтобы утолить голод, а в целях получения удовольствия и восстановления психологического комфорта. Зачастую этого «употребления» становится так много, что возникают соматические проблемы со здоровьем, психологические проблемы не решаются, а лишь копятся как снежный ком.Предвосхищаю возмущенные возгласы: «Если я себя отлично чувствую, почему я должна худеть?», «Я люблю себя такой, какая я есть», «Мужчинам нравятся полные женщины», «Хорошего человека должно быть много», «Я не заедаю проблемы, я просто люблю поесть».Стоп, стоп, не нужно паниковать, давайте разберемся.Во-первых, лишний вес может быть обусловлен не только излишним потреблением пищи. Например, при болезнях эндокринной системы, при нарушении обмена веществ, во время приема некоторых лекарств, в том числе гормональных, возникают проблемы с весом. Тут важно наблюдаться у терапевта, эндокринолога, гинеколога.Во-вторых, существует формула идеального веса: рост (см) – 110 = вес (кг). Если ваш вес превышает идеальный на 10 кг, у вас нет проблем в области эндокринной системы и вы не принимаете препараты, влияющие на вес, стоит подумать о пищевой зависимости.Углеводы, попадая в человеческий организм, претерпевают химические трансформации. Такие же трансформации возникают при распаде алкоголя. Следовательно, «сахарная» или богатая углеводами пища лишь на недолго повышает настроение и вызывает прилив сил. Если человеку катастрофически не хватает любви и поддержки, он использует вредную еду как наркотик.А с психологической точки зрения? Психологи любят объяснять многие вопросы детскими проблемами. Данная тема не исключение. Пищевая зависимость зачастую возникает в детстве. Если ребенок, к примеру, был обделен родительским вниманием, но дома всегда было что-то вкусненькое да сладенькое, он научится компенсировать нехватку внимания едой. Если родители, стремясь накормить доченьку любыми путями, уговаривали: «Съешь десятую ложечку, будешь хорошей девочкой», она привыкнет считать, что хорошей девочкой можно стать только так. А как известно, заложенные в детстве программы очень долго и «надежно» воздействуют на наш мозг во взрослом возрасте: «Ну вот, опять накричал муж, пойду съем половину торта – и забудем, я же хорошая девочка». А ничего, что проблема не решена и не остановленный вовремя партнер будет кричать еще и еще?Известно, что человеческая психика склонна защищаться от имеющихся проблем с помощью различных механизмов: отрицание, подавление, вытеснение, замещение, проекция и так далее. То же самое происходит и с людьми, страдающими пищевой зависимостью: они склонны не замечать своего пристрастия. Приведу примеры из консультаций и мои комментарии.«Я ем все, но по чуть-чуть»Выясняется, что этого «всего» бывает очень много.«Я постоянно на ногах, мне можно»Постоянная работа на ногах сжигает калории, но снижает вес специально разработанная физическая нагрузка на все группы мышц.«Я работящая женщина и поесть люблю. У меня все хорошо. Только вот мужчины попадаются все гады»Да, последний вам не помогал, да еще и ограбил. Давайте учиться отделять зерна от плевел, а не шоколадки кушать?«Съела шоколадку – и будто не ходила к директору»Выясняем, что директор срывается каждый день, и дело тут в нелюбви к своей работе.«Я ем много, но с перерывами»Ограничение в пище носит эпизодический характер, после чего происходит срыв. Правда, похоже на попытку бросить курить?Переедание вызывает соматические изменения в нашем организме:А ожирение, в свою очередь, ведет к остеохондрозу позвоночника, к нарушениям в работе ЖКТ (желчнокаменная болезнь, холицистит), повышению артериального давления (организму становится труднее снабжать кровью больший объем тканей, и он поднимает давление), к нарушению работы дыхательной системы (требуется больше кислорода, чтоб снабжать органы и ткани, возникает одышка).Диеты, анорексигенные (снижающие аппетит) препараты и хирургические вмешательства имеют временный успех, так как не решают психологические проблемы. Проблема обычно загоняется внутрь личности, зависимость остается или меняется на другую. Например, известны случаи, когда люди, стремясь избавиться от пищевой зависимости, начинали курить, злоупотреблять спортом. У моей знакомой подруга потеряла сознание во время занятия фитнесом. Как выяснилось, не могла похудеть и кинулась изнурять себя физически. Причем цель была не столько похудеть, сколько найти себе – внимание! – вторую половину.Можно, если ответственно и продуманно подойти к делу. Разделим рекомендации на два раздела.«Меня расстроило то, что ты не убрал за кошкой. Пожалуйста, убери за ней».«Я на крике разговаривать не буду. Пожалуйста, успокойся, и поговорим позже».«Вот ты хочешь пойти на вечеринку с друзьями. Мне будет грустно дома одной. Что мы можем сделать?»Если ваш собеседник адекватен, а я более чем в этом уверена, вы услышите несколько вариантов проведения досуга: например, ваш молодой человек предложит поехать вместе, пригласить подруг домой, сходить в кино или на концерт.Любите и цените себя, чаще напоминайте окружающим о своих чувствах, и вопросы будут решаться быстрее, продуктивнее и без шоколада.