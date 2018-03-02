Дергается глаз, хочется спать и другие симптомы: что это означает?

Некоторые симптомы появляются с завидной частотой, однако не настолько мешают жить, чтобы обратиться к врачу. Вот несколько признаков, которые вы, возможно, иногда замечали у себя и задавались вопросом, что бы они могли значить и как их вылечить.Эта проблема хорошо знакома людям с пониженным артериальным давлением. Эссенциальная гипотония, то есть пониженное давление, причина которого науке пока неизвестна, чаще всего связана с дисплазией соединительной ткани. Эта генетическая аномалия связана с комплексом изменений в организме, в том числе с пониженным тонусом сосудов и слабостью их стенки. Результатом является кровоток, который вполне удовлетворяет потребности организма, однако не позволяет сохранять конечности достаточно теплыми. У таких людей руки и ноги холодные, как правило, с детства.К сожалению, волшебной таблетки, которая сразу согрела бы холодные конечности, не существует. Однако регулярная физическая активность (оптимален баланс кардио- и силовых нагрузок) помогает решить проблему и улучшить кровообращение. Положительное влияние оказывают контрастные процедуры. Важно начинать их постепенно и избегать слишком больших температурных перепадов. Трех-пяти минут в парной с последующей холодной ванной для ног вполне достаточно на первый раз. А вот эффективность препаратов, которые, согласно инструкции, оказывают влияние на сосуды и кровообращение, сомнительна. Это относится к таким популярным средствам, как аскорутин, троксевазин, пентоксифиллин.Проблема холодных конечностей может возникать на низкокалорийной диете. И если вы, сторонник здорового образа жизни, вдруг стали отчаянным «мерзляком», это может указывать на дефицит жиров в рационе. Также нелишним будет проверить щитовидную железу: снижение ее функции тоже нередко дает повышенную чувствительность к холоду.Непроизвольное сокращение мышц вокруг глаз или рта, которое возникает само по себе или на фоне стресса, называется лицевой миокимией. Решение этой проблемы – снижение уровня стресса, обучение техникам расслабления (прежде всего медитации) и, при отсутствии эффекта, легкие успокоительные средства. Врач может порекомендовать, например, глицин – это аминокислота, которая помогает наладить процессы торможения в мозге и устранить неприятное «дерганье».Иногда непроизвольное сокращение мышц лица может быть признаком серьезной болезни, например рассеянного склероза или бокового амиотрофического склероза. К счастью, явление это относительно редкое. Однако если вас беспокоят какие-то другие симптомы, помимо подергивания мышц лица, необходимо обратиться к врачу.Людей, которые с трудом засыпают по вечерам, несмотря на сильную усталость, очень много. Самые частые причины бессонницы – это тревога и нарушение нехитрых правил гигиены сна. Поэтому помочь себе заснуть можно, внедряя в жизнь полезные привычки: проветривание комнаты перед сном, достаточную физическую активность в течение дня, отсутствие обильного ужина. Кусочек сыра, банан или стакан молока также неплохие проводники в царство Морфея: они содержат аминокислоту триптофан, которая необходима для образования мелатонина – естественного снотворного, которое наш мозг вырабатывает каждый вечер.С тревогой можно попробовать бороться расслабляющими методиками. Подойдут релаксирующий неглубокий массаж шейно-воротниковой зоны, а также медитация. Несколько циклов несложных асан «Приветствие луне» (чандра намаскар) помогут расслабиться и немного растянуть мышцы, что облегчит засыпание. В Сети можно найти простые для выполнения программы йога-нидра: достаточно просто включить запись и следовать инструкциям по последовательному расслаблению мышц. Если этого оказывается недостаточно для полноценного сна, нужно обратиться к врачу.Как ни странно, бессонница иногда чередуется с дневной сонливостью или периодами, когда хочется впасть в спячку на неделю-другую. В холодное время года этому способствует дефицит витамина D. У женщин он нередко дополняется дефицитом железа. Это две наиболее частые причины снижения работоспособности и постоянной слабости.Поэтому первое, что нужно сделать при появлении этого симптома, – не заказывать два килограмма забористого кофе из Бразилии и не пытать фармацевта из соседней аптеки на предмет того, какие поливитамины вам приобрести. Куда разумнее сдать анализы: общий анализ крови, кровь на сывороточное железо, глюкозу, витамин D-ОН, а заодно и общий анализ мочи. Если анализы ничего не показали, нелишним будет сделать УЗИ щитовидной железы: снижение функции этого органа часто дает такую сонливость и апатию, что ее принимают за депрессию. Иногда причиной данной проблемы является хроническая инфекция. Для ее выявления понадобится посетить терапевта, который назначит анализы индивидуально, по результатам беседы и осмотра.Тот факт, что вы осознаете свой зверский аппетит, – уже хороший признак. Это значит, что у вас вряд ли болезнь Пика или иное серьезное органическое поражение головного мозга – в этом случае человек не понимает, что с ним что-то не так, и просто занимается последовательным опустошением холодильника, иногда даже не помня, что и когда ел.Повышенный аппетит – не обязательно признак расстройства пищевого поведения, например булимии. Иногда желание съесть слона возникает при сахарном диабете, недостатке гормонов щитовидной железы и, увы, при некоторых видах опухолей мозга. Поэтому обратиться к врачу все же необходимо – для исключения различных заболеваний.В холодное время года причиной зверского аппетита часто является нехватка мелатонина. Это, как мы помним, естественное снотворное, которое вырабатывает наш мозг. Исследования показывают, что дефицит мелатонина вызывает недостаток серотонина. И организм, чтобы наладить выработку этого важного нейромедиатора, который отвечает за спокойствие, ощущение умиротворения и спокойного счастья, требует сладкого – и побольше, и желательно в сочетании с жирами. Параллельно происходит повышение гормона стресса кортизола, который меняет не в лучшую сторону чувствительность организма к инсулину. Результат – увеличение вероятности депрессии, набора лишних килограммов и даже повышение рисков ожирения. А всего-то, казалось бы, недостаток мелатонина! Чтобы нормализовать сложные отношения мозга с этим веществом, нужно ложиться спать не позднее 11 часов вечера. Оптимальная продолжительность сна – 8 часов. Мелатонин продается в аптеках, однако для того, чтобы начать его принимать, необходимо проконсультироваться с врачом, так как есть противопоказания.Эта проблема часто беспокоит молодых людей. Вопреки распространенному мнению, забывание важных дел, «выпадение» названий предметов и имен из памяти – это не следствие «старческого маразма» или «склероза» и отнюдь не обязательно признак грядущей болезни Альцгеймера.Проблема забывчивости у молодых возникает чаще всего на фоне сильного стресса. Испытания нашей психики на прочность таятся везде: на работе, в семье и даже в магазине, где хамоватые бабки выискивают взглядом жертву для того, чтобы начать словесную схватку. Вообще, стрессовые ситуации – это совсем не плохо, они заставляют мозг учиться и образовывать новые связи. Однако стресс хорош до тех пор, пока он не запределен. Как только жизненные испытания становятся непосильными, мозг начинает сбоить. Это связано с нарушением работы нейромедиаторов, действием кортизола, формированием психологических защит и многими другими факторами. Поэтому нужно попытаться уменьшить количество стресса в своей жизни, а если это невозможно – осваивать техники продуктивного отдыха, медитации и рационального планирования своего дня.