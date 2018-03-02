Дергается глаз, хочется спать и другие симптомы: что это означает?
Эта проблема хорошо знакома людям с пониженным артериальным давлением. Эссенциальная гипотония, то есть пониженное давление, причина которого науке пока неизвестна, чаще всего связана с дисплазией соединительной ткани. Эта генетическая аномалия связана с комплексом изменений в организме, в том числе с пониженным тонусом сосудов и слабостью их стенки. Результатом является кровоток, который вполне удовлетворяет потребности организма, однако не позволяет сохранять конечности достаточно теплыми. У таких людей руки и ноги холодные, как правило, с детства.
К сожалению, волшебной таблетки, которая сразу согрела бы холодные конечности, не существует. Однако регулярная физическая активность (оптимален баланс кардио- и силовых нагрузок) помогает решить проблему и улучшить кровообращение. Положительное влияние оказывают контрастные процедуры. Важно начинать их постепенно и избегать слишком больших температурных перепадов. Трех-пяти минут в парной с последующей холодной ванной для ног вполне достаточно на первый раз. А вот эффективность препаратов, которые, согласно инструкции, оказывают влияние на сосуды и кровообращение, сомнительна. Это относится к таким популярным средствам, как аскорутин, троксевазин, пентоксифиллин.
Проблема холодных конечностей может возникать на низкокалорийной диете. И если вы, сторонник здорового образа жизни, вдруг стали отчаянным «мерзляком», это может указывать на дефицит жиров в рационе. Также нелишним будет проверить щитовидную железу: снижение ее функции тоже нередко дает повышенную чувствительность к холоду.
Непроизвольное сокращение мышц вокруг глаз или рта, которое возникает само по себе или на фоне стресса, называется лицевой миокимией. Решение этой проблемы – снижение уровня стресса, обучение техникам расслабления (прежде всего медитации) и, при отсутствии эффекта, легкие успокоительные средства. Врач может порекомендовать, например, глицин – это аминокислота, которая помогает наладить процессы торможения в мозге и устранить неприятное «дерганье».
Иногда непроизвольное сокращение мышц лица может быть признаком серьезной болезни, например рассеянного склероза или бокового амиотрофического склероза. К счастью, явление это относительно редкое. Однако если вас беспокоят какие-то другие симптомы, помимо подергивания мышц лица, необходимо обратиться к врачу.
Людей, которые с трудом засыпают по вечерам, несмотря на сильную усталость, очень много. Самые частые причины бессонницы – это тревога и нарушение нехитрых правил гигиены сна. Поэтому помочь себе заснуть можно, внедряя в жизнь полезные привычки: проветривание комнаты перед сном, достаточную физическую активность в течение дня, отсутствие обильного ужина. Кусочек сыра, банан или стакан молока также неплохие проводники в царство Морфея: они содержат аминокислоту триптофан, которая необходима для образования мелатонина – естественного снотворного, которое наш мозг вырабатывает каждый вечер.
С тревогой можно попробовать бороться расслабляющими методиками. Подойдут релаксирующий неглубокий массаж шейно-воротниковой зоны, а также медитация. Несколько циклов несложных асан «Приветствие луне» (чандра намаскар) помогут расслабиться и немного растянуть мышцы, что облегчит засыпание. В Сети можно найти простые для выполнения программы йога-нидра: достаточно просто включить запись и следовать инструкциям по последовательному расслаблению мышц. Если этого оказывается недостаточно для полноценного сна, нужно обратиться к врачу.
Как ни странно, бессонница иногда чередуется с дневной сонливостью или периодами, когда хочется впасть в спячку на неделю-другую. В холодное время года этому способствует дефицит витамина D. У женщин он нередко дополняется дефицитом железа. Это две наиболее частые причины снижения работоспособности и постоянной слабости.
Поэтому первое, что нужно сделать при появлении этого симптома, – не заказывать два килограмма забористого кофе из Бразилии и не пытать фармацевта из соседней аптеки на предмет того, какие поливитамины вам приобрести. Куда разумнее сдать анализы: общий анализ крови, кровь на сывороточное железо, глюкозу, витамин D-ОН, а заодно и общий анализ мочи. Если анализы ничего не показали, нелишним будет сделать УЗИ щитовидной железы: снижение функции этого органа часто дает такую сонливость и апатию, что ее принимают за депрессию. Иногда причиной данной проблемы является хроническая инфекция. Для ее выявления понадобится посетить терапевта, который назначит анализы индивидуально, по результатам беседы и осмотра.
Тот факт, что вы осознаете свой зверский аппетит, – уже хороший признак. Это значит, что у вас вряд ли болезнь Пика или иное серьезное органическое поражение головного мозга – в этом случае человек не понимает, что с ним что-то не так, и просто занимается последовательным опустошением холодильника, иногда даже не помня, что и когда ел.
Повышенный аппетит – не обязательно признак расстройства пищевого поведения, например булимии. Иногда желание съесть слона возникает при сахарном диабете, недостатке гормонов щитовидной железы и, увы, при некоторых видах опухолей мозга. Поэтому обратиться к врачу все же необходимо – для исключения различных заболеваний.
В холодное время года причиной зверского аппетита часто является нехватка мелатонина. Это, как мы помним, естественное снотворное, которое вырабатывает наш мозг. Исследования показывают, что дефицит мелатонина вызывает недостаток серотонина. И организм, чтобы наладить выработку этого важного нейромедиатора, который отвечает за спокойствие, ощущение умиротворения и спокойного счастья, требует сладкого – и побольше, и желательно в сочетании с жирами. Параллельно происходит повышение гормона стресса кортизола, который меняет не в лучшую сторону чувствительность организма к инсулину. Результат – увеличение вероятности депрессии, набора лишних килограммов и даже повышение рисков ожирения. А всего-то, казалось бы, недостаток мелатонина! Чтобы нормализовать сложные отношения мозга с этим веществом, нужно ложиться спать не позднее 11 часов вечера. Оптимальная продолжительность сна – 8 часов. Мелатонин продается в аптеках, однако для того, чтобы начать его принимать, необходимо проконсультироваться с врачом, так как есть противопоказания.
Эта проблема часто беспокоит молодых людей. Вопреки распространенному мнению, забывание важных дел, «выпадение» названий предметов и имен из памяти – это не следствие «старческого маразма» или «склероза» и отнюдь не обязательно признак грядущей болезни Альцгеймера.
Проблема забывчивости у молодых возникает чаще всего на фоне сильного стресса. Испытания нашей психики на прочность таятся везде: на работе, в семье и даже в магазине, где хамоватые бабки выискивают взглядом жертву для того, чтобы начать словесную схватку. Вообще, стрессовые ситуации – это совсем не плохо, они заставляют мозг учиться и образовывать новые связи. Однако стресс хорош до тех пор, пока он не запределен. Как только жизненные испытания становятся непосильными, мозг начинает сбоить. Это связано с нарушением работы нейромедиаторов, действием кортизола, формированием психологических защит и многими другими факторами. Поэтому нужно попытаться уменьшить количество стресса в своей жизни, а если это невозможно – осваивать техники продуктивного отдыха, медитации и рационального планирования своего дня.
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