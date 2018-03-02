Почему болит голова и что делать

У кого не болит голова? Наверное, только у дятла. Существует множество классификаций головной боли. Они подразделяют ее по происхождению или, как принято говорить в медицинских кругах, по этиологии. Головные боли могут быть первичные, так называемые эссенциальные (без определенной причины), могут быть и вторичные, то есть на фоне какого-то заболевания (артериальная гипертония, внутричерепная гипертензия, опухоль головного мозга, инфекционные заболевания и так далее).Сам головной мозг не болит, потому что в нем нет нервных окончаний, болевых рецепторов. Но в голове, кроме мозгового вещества, есть кость с надкостницей, которая может давать очень интенсивные головные боли. Есть мышцы, их много – тонкая мышца самого скальпа, мышцы височные, затылочные, жевательные. Есть оболочки мозга – твердая (dura mater encephale), мягкая (pia mater encephale) и паутинная (arahnoidea encephale). Всем известны такие заболевания, как менингит и энцефалит, – это воспаление мягкой и паутинной оболочек соответственно. Ведущим симптомом этих заболеваний является головная боль очень высокой интенсивности, с выраженной рвотой и другими грозными признаками, о которых мы здесь говорить не будем.В голове очень много сосудов, кровоснабжение чрезвычайно интенсивное – как самого головного мозга, так и всех других частей, областей, структур головы. И надо сразу сказать, что головные боли в подавляющем большинстве именно сосудистого характера. Существует и сложная нервная система головного мозга. Сложная сеть нервных волокон покрывает черепную коробку. Всем известны такие нервы, как тройничный и лицевой, воспаление которых может давать сильнейший головные боли и даже парезы и параличи (перекосы лица) вследствие воспаления (часто после перенесенных нейровирусных инфекций, например, вируса гриппа).Что еще может болеть в голове? Синусы, их несколько. Гайморовы пазухи, лобные пазухи, этмоидальные, средние. Если возникает их воспаление (после или во время вирусных инфекций), появляются болезненные ощущения самой разной интенсивности. Забыли еще зубы и уши. Но это понятно: болят они – болит вся голова.Не будем погружаться в классификации сосудистых головных болей, рассмотрим их виды. В зависимости от длительности, то есть времени, в течение которого наблюдаются боли, разделяют их на острые и хронические, то есть длительные. В зависимости от интенсивности – легкие, средние, выраженные. В зависимости от восприятия (тут все зависит от субъективного ощущения человека) – колющие, ноющие, давящие, пульсирующие, стреляющие, свербящие, пилящие и т. д.Локализация тоже очень важна. Боли могут быть локальные, то есть занимать определенную область, а иногда даже точечные, а могут быть распространенными, когда болит вся голова или половина головы (гемикрания, как бывает при мигрени).Боли могут быть связаны четко с какой-то причиной, а могут быть и без определенной причины. Например, резкий запах, громкий звук, вспышка яркого света, физическая нагрузка, секс и прочее). Есть такое понятие, как головная боль напряжения. Это головные боли, возникающие вследствие большого (для данного, конкретного пациента) интеллектуального, психоэмоционального напряжения. То же относится к сосудистым головным болям.Они мешают вам нормально функционировать, снижают качество жизни? Одно дело – редкие головные боли, эпизодические, которые исчезают после отдыха и сильно не нарушают ваш нормальный образ жизни. Но если боли частые (несколько раз в месяц) и нарушающие самочувствие, надо идти к врачу, надо обследоваться. Для начала – осмотр врача, измерение артериального давления, обследование сосудов головы и шеи (транскраниальная дуплексная ультразвуковая допплерография сосудов шеи и головы – УЗДГ), а затем, уже по рекомендации врача, в зависимости от полученных результатов – возможно, МРТ или КТ головного мозга.Далее, опять же по результатам, назначения и рекомендации. И поверьте мне, очень часто эти рекомендации сводятся к соблюдению режима дня, правильной смены труда и отдыха, ограничения времени работы и игры с гаджетами, нормализации сна. Особенно последнее. Я уже писала, что хронический недосып существенно влияет на наше самочувствие, вызывая и провоцируя различные соматические недуги. Нормальный, полноценный, дос­таточный по длительности сон – важнейшее условие хорошего самочувствия.