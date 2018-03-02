Материнство старит женщину быстрее, чем ожирение и курение

Пожалуй, каждая женщина согласится, что после рождения ребенка чувствовала себя измученной, а ее тело теряло былую легкость и гибкость. Пожалуй, каждая женщина согласится, что после рождения ребенка чувствовала себя измученной, а ее тело теряло былую легкость и гибкость.Стараясь узнать, как материнство влияет на женщину на клеточном уровне, ученые из Университета Джорджа Мейсона в Виргинии изучали теломеры — концевые участки хромосом, выполняющие защитную функцию. По мере того как человек стареет, теломеры становятся короче. Следовательно, длина теломер напрямую связана со здоровьем и продолжительностью жизни человека.Виргинские ученые проанализировали теломеры около 2 тыс. американок в возрасте от 20 до 44 лет. Длина теломер рожавших женщин оказалась такая же, как у бездетных женщин старше на 11 лет.«Мы были удивлены, получив столь поразительный результат, — сказала исследователь Анна Поллак. — Мы обнаружили, что у женщин с 5 и более детьми теломеры намного короче по сравнению с бездетными американками и немного короче по сравнению с мамами 1, 2 или 3 детей».По словам ученых, теломеры рожавших женщин укорачивались сильнее, чем даже у курящихили страдающих ожирением.Правда, исследователи успокаивают мам: это вовсе не означает, что они умрут на 11 лет раньше, чем бездетные. По данным исследования 2016 года, женщины, рожающие в возрасте 30+, живут дольше бездетных.