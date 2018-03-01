ТОП-7 полезных продуктов для завтрака
Старинная мудрость о завтраке, который человек должен съесть сам, не теряет актуальности и в современных условиях. Наоборот, агрессивная информационная среда и напряженная работа требует защиты организма.
Итак, на первое место диетологи поставили куриные или перепелиные яйца, которые в любом виде содержат целый набор из белков, углеводов и клетчатки.
На второй строчке рейтинга остались каши с молоком или сушенными фруктами. Ржаной хлеб должен всегда дополнять утреннее меню. Он актуален особенно для женщин, тщательно следящих за своей фигурой.
Приветствуются разнообразные молочные продукты, особенно кефир, ряженка и йогурты, содержащие живые бактерии. Подойдет для завтрака и варенное куриное мясо. Завершить первую трапезу можно свежим грейпфрутом.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил med2ru в категорию Разное
Добавить комментарий