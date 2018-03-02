Эти продукты необходимо есть ежедневно

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Американские врачи назвали 3 продукта, которые продлевают жизнь минимум на 10 лет.Итак, по мнению специалистов, в наш ежедневный рацион должны входить - яблоки, морковь и грецкие орехи.Ты удивлена, ведь эта тройка наверняка есть у тебя дома?Яблоки, морковь и орехи являются природными восстановителями клеток организма, при этом они утоляют чувство голода, обеспечивают организм нужными витаминами и антиоксидантами.В яблоках содержатся природные химические вещества с выраженными антиоксидантными свойствами, они способствует предотвращению некоторых видов рака и сердечно-сосудистые заболевания.Морковь положительно влияет на пищеварительную систему, активизируя деятельность кишечника.А грецкие орехи стабилизируют артериальное давление и создают баланс между холестерином разной плотности в организме.Но самое главное, яблоки, морковь и грецкие орехи доступны в любое время года. По мнению медиков, для ощутимого положительного эффекта, все 3 продукта нужно есть вместе. Например, в виде салатов или смузи.