Как вернуться к тренировкам после болезни?

Простудные заболевания не являются редкостью для зимнего периода, на время болезни от тренировок лучше отказаться. Как вернуться к занятиям и вновь обрести форму после выздоровления?Простудное заболевания – это веский повод сделать перерыв в тренировках. Посещать зал при наличии температуры, заложенности носа и кашля непредусмотрительно не только по отношению к самому себе, но и к окружающим. Как только состояние нормализуется, вам сразу же захочется бежать в зал. Не стоит поддаваться этому импульсу, возвращение к тренировкам после болезни должно быть поступательным.Точно ответить на вопрос, можно ли вам вернуться к спорту, сможет только ваш лечащий врач. Если же вы лечились самостоятельно, не прибегая к медицинской помощью, то отталкиваться придется от своего самочувствия. Приступать к тренировкам можно только при отсутствии повышенной температуры и прочих симптомов простуды. Первые тренировки после болезни должны быть щадящими, не нужно пытаться сразу же вернуться к прежнему объему.Сделайте занятия более короткими, уменьшите уровень нагрузок путем снижения веса и количества подходов.Заболевание ОРВИ, в народе именуемое простудой, практически во всех ситуациях полностью вылечивается и не приводит к осложнениям. После полного устранения симптомов организму требуется 4-5 дней на восстановление, в эти дни уже можно ходить на работу, гулять и заниматься своими привычными делами, но от интенсивных спортивных тренировок лучше отказаться.Если после перенесения травмы нужно следить за тем, чтобы не перетрудить травмированную часть тела, то после простуды нужно контролировать состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, то есть проявлять внимание к пульсу и дыханию. Особенно внимательным к себе нужно быть при выполнении кардиоупражнений, важно не перетрудить свой организм после вынужденного перерыва. Делайте упор на многосуставные упражнения – отжимания, приседания, становая тяга, даже при выполнении с небольшими весами они существенно ускорят метаболизм и помогут быстрее обрести прежнюю форму.Не нужно переживать из-за того, что продолжительность тренировки, количество подходов и вес придется снизить, это необходимая мера для скорейшего восстановления. Действуя планомерно и поступательно, вы очень быстро вернетесь в строй и сможете тренироваться с привычной интенсивностью. Если не снизить уровень нагрузок, то и так пошатнувшееся здоровье будет подорвано еще сильнее.