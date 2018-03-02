Эти продукты должны быть в рационе каждой женщины

Они обладают уникальными свойствами.– это кисломолочный продукт, в котором содержатся лакто бактерии. Кисломолочные бактерии без вреда для себя минуют желудочный сок и благополучно добираются до кишечника, где прекрасно чувствуя себя, живут и размножаются.Чем полезен йогурт? Кисломолочные бактерии помогают справиться с брожением в организме, проходит проблема запоров. За счет этого улучается общее состояние здоровья, поднимается настроение.Йогурт желательно употреблять ежедневно, 2 раза в день по четыре мини упаковки утром и вечером.Второй продукт, который должен присутствовать в вашем рационе это- рыба из семейства лососевых. По содержанию витамина D и омега жирных кислот эта рыба превышает всех своих собратьев.Чтобы получить дневную норму витамина D нужно съедать каждый день кусок лосося размером с ладонь. Больше всего витамина содержится в дикой рыбе, выловленной в море. Выращенный в рыбоводческих фермах, лосось, к сожалению уже не так обладает качествами своего дикого собрата.Особенно лосось полезен для наших женщин, так как у нас меньше солнца и в организме возникает нехватка витамина D.Омега жирные кислоты благотворно влияют на кожу, ногти, волосы, сердечно-сосудистую систему. Употребление в пищу красной рыбы снижает риск заболевания Альцгеймера.Третий супер продукт для красоты и здоровья – это. В петрушке содержится много витаминов и минеральных веществ. В народной медицине ее используют как мочегонное и противовоспалительное средство. Она практически не имеет противопоказаний, кроме тех, что людям страдающих мочекаменной болезнью стоит употреблять петрушку с осторожностью.Петрушка улучшает пищеварение. Съедать в день нужно 100 г, добавляя ее в салаты. В косметических целях на основе петрушки делают различные домашние маски для лица с отбеливающим эффектом. Отличное средство для уменьшения веснушек и пигментных пятен.Можно сделать термальную воду с добавлением петрушки или кубики изо льда. Это отлично освежает кожу, тонизирует ее и избавляет от морщин.Так же с помощью отвара из петрушки можно укрепить волосы, предотвратить выпадение, придать им блеск. Чтобы волосы быстрее росли, сделайте масляное обертывание, настоянное на семенах петрушки.Возьмите три чайных ложки семян петрушки, залейте 100 мл любого растительного масла. Настаивайте 1 неделю в темном прохладном месте, периодически встряхивая содержимое. Затем нагрейте мало на водяной бане, процедите и теплое масло втирайте в кожу головы. Процедуру повторяйте 3 раза в неделю. Волосы начнут расти как на дрожжах.Используйте продукты для красоты и здоровья, и ваш организм ответит вам взаимностью.