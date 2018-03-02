Учёные: Людям старше 60 лет нужно обязательно заниматься любовью

Пожилые люди, которые несмотря на возраст сохраняют сексуальную активность, тем самым защищают себя от развития старческих нейродегенеративных заболеваний — выяснили ученые из Великобритании.Которые в лице сотрудников Университета Ковентри провели масштабное исследование, направленное на установление положительных эффектов от интимной жизни в пожилом возрасте. В рамках научной работы ученые протестировали почти семь тысяч граждан, возраст которых лежал в диапазоне 50-89 лет.Выяснилось, что мужчины старше шестидесяти, которые сохраняют половую активность, лучше справляются с задачами на определение когнитивных способностей мозга. Среди женщин, кстати говоря, наблюдается подобная картина, однако среди мужчин она выражена особенно явно."Можно с полной уверенностью говорить о том, что активные в сексуальном плане пожилые люди сохраняют познавательную функцию мозга, которая является просто-таки жизненно необходимой для нормального ментального здоровья. А ментальное здоровье, как мы знаем, определяет физическое, то есть половая жизнь в преклонном возрасте является чрезвычайно важной", — заключают авторы исследования.