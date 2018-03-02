Особенности внешности, по которым можно легко определить болезнь
В ходе эксперимента научные сотрудники проверили, как быстро и хорошо человек может определить больного по внешним признакам, в том числе речь идет о лице, а не о кашле или насморке. Для исследования всем респондентам показывали снимки добровольцев, зараженных эндотоксином, и предложили определить, болен человек или же абсолютно здоров.
Оказалось, что участники теста в 62% случаев совершенно точно определяют больного человека. Среди примечательных особенностей опрошенные назвали бледные губы, припухлое лицо и отекшие веки, а также покрасневшие глаза.
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