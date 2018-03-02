Ученые: Перед смертью клетки мозга испытывают депрессию
В процессе исследования в мозг пациентам вставляли электроды, для того чтобы узнать механизм и период наступления смерти главного органа человека. Неврологи наблюдали за импульсами, исходящими из него, и обнаружили, что нейроны живут еще примерно 5 минут после остановки сердца. Их гибель наступает из-за «распространяющейся депрессии».
По словам ученых, расширение деполяризации после остановки кровообращения говорит о потере накопленной электрохимической энергии в нейронах и возникновении токсических процессов в мозге, ведущих к смерти.
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