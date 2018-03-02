Ученые: Перед смертью клетки мозга испытывают депрессию

Немецкие ученые наблюдали за электрическими импульсами мозга людей с травмами головы, находящихся при смерти. Как обнаружилось, из-за активности этих сигналов нейроны начинают испытывать депрессию.В процессе исследования в мозг пациентам вставляли электроды, для того чтобы узнать механизм и период наступления смерти главного органа человека. Неврологи наблюдали за импульсами, исходящими из него, и обнаружили, что нейроны живут еще примерно 5 минут после остановки сердца. Их гибель наступает из-за «распространяющейся депрессии».По словам ученых, расширение деполяризации после остановки кровообращения говорит о потере накопленной электрохимической энергии в нейронах и возникновении токсических процессов в мозге, ведущих к смерти.