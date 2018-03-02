Мигрень: симптомы, причины, профилактика

Кандидат медицинских наук, врач-невролог, цефалголог и основатель Университетской клиники головной боли Кирилл Скоробогатых рассказывает всё, что нужно знать о мигрени: когда появляется первый приступ, сколько россиян страдают от мигрени, какие таблетки помогают и можно ли от избавиться от боли навсегда.Мигрень — это отдельные приступы головной боли, между которыми человек полностью здоров, его ничего не беспокоит. Первые приступы мигрени обычно возникают в молодом возрасте, например в пубертатном периоде у девочек или лет в 20. Пик приходится на 30—40 лет. С возрастом количество пациентов с мигренью уменьшается.Мигрень длится от 4 до 72 часов и имеет разную периодичность. Она может быть эпизодической, редкой, когда приступы возникают меньше 15 дней в месяц. Существует хроническая мигрень, которая беспокоит больше 15 дней в месяц. В плане лечения это совершенно разные случаи. Фото: shutterstock.com Есть мигрень с аурой. Аура — это когда перед началом головной боли возникают кратковременные неврологические нарушения. Например, у человека появляется яркое пятно перед глазами, которое через полчаса-час пропадает и начинается приступ головной боли. Аура может проявляться и в виде онемения кисти, предплечья, лица, языка. Ещё есть явление, которое называется «Алиса в стране чудес» — мигренозная аура, чаще всего происходит у детей. Во время «Алисы» людям кажется, что меняются части тела, размеры помещения.Мигрень часто встречается среди россиян — 21% трудоспособного населения от 18 до 65 лет страдает ею. Это очень много. А головная боль, которая случается чаще 15 дней в месяц (не только мигрень, но и другие типы боли), беспокоит 10% трудоспособного населения России.У мигрени есть несколько симптомов: односторонняя головная боль, пульсирующего характера, средней или высокой интенсивности. Во время приступа головная боль значительно ограничивает физическую активность — при любой нагрузке боль может усиливаться. Мигрень обязательно сопровождается тошнотой или рвотой и дискомфортом от света или звука. Причём необязательно, чтобы все эти симптомы у человека появлялись одновременно.Мигрень — это заболевание, которое связано с особенностью головного мозга, с особенностью восприятия боли. В середине ХХ века считалось, что мигрень — это сосудистое заболевание, что либо сосуды растянуты, либо сужены, либо эти процессы происходят по очереди. Сейчас же очевидно, что мигрень связана с избыточной активностью ядра тройничного нерва. Человек обладает чувствительностью в области головы: куда бы он ни ткнул иголочкой, это раздражает волокна тройничного нерва, и сигнал о боли, как по электрическим проводам, поступает в ядро. Потом из этого ядра тройничного нерва сигнал идёт в кору головного мозга, благодаря которой человек осознаёт боль.Что происходит при мигрени? При мигрени, по не до конца пока понятным причинам, ядро тройничного нерва само по себе становится избыточно активным и посылает в кору головного мозга болевые импульсы, которых на самом деле нет. Человеку может казаться, что ему в глаз вбивают гвоздь. Но физически этого, конечно, не происходит, этого гвоздя нет, а ощущения есть.Исследования последних лет говорят, что гипоталамус считается генератором мигрени. Ядро тройничного нерва активно во время боли, а перед приступом мигрени, когда он только начинается, активизируется зона гипоталамуса. Это подтверждают клинические наблюдения: иногда у пациента до начала мигрени — за несколько часов или даже суток — может нарушиться концентрация внимания, он может часто зевать, хотеть сладкого. Это всё то, что находится в зоне компетенции гипоталамуса. Фото: shutterstock.com Есть несколько теорий возникновения мигрени. Они ещё пока не до конца изучены, но очевидно, что есть генетическая предрасположенность. Врачи видят, что в 60—80% случаях это переходит от мамы к ребёнку и далее. При этом какого-то одного гена обычной мигрени не существует. Но видимо, есть некий генетический набор, который определяет, что ядро тройничного нерва будет более чувствительным по отношению к каким-то провокаторам, чем у людей без мигрени.Провокаторы мигрени — это триггеры мигрени, триггеры отдельного приступа. Они хорошо известны: эмоциональный стресс, алкоголь, начало менструального цикла (плюс-минус два дня от начала цикла), чувство голода, нарушение сна, еда (есть предположение, что сыры или цитрусовые могут вызывать мигрень, но, честно говоря, это редко встречается). Иногда у пациента не бывает каких-либо триггеров, но чаще всего их можно определить.Мигрень невозможно вылечить. Но её можно хорошо контролировать. Один из методов контроля — купирование приступов. Для этого используются простые обезболивающие, например ибупрофен, аспирин, парацетамол, всё в адекватных дозах. Есть специальные препараты для купирования приступа мигрени, они называются триптаны. Они появились в начале 90-х. Ещё есть препарат эрготамин — он давно используется для купирования приступов, в этом году ему исполняется сто лет.Когда мигрень возникает 10—15 и больше раз в месяц, есть риск того, что купируя каждый приступ, пациент может заработать лекарственно-индуцированную головную, или абузусную боль. Это такие головные боли, которые возникают вследствие избыточного приёма обезболивающих. Чтобы этого не допустить, врачи назначают пациенту профилактическое лечение мигрени. Фото: shutterstock.com В профилактическом лечении доказана эффективность некоторых антидепрессантов, противоэпилептических средств и препаратов, которые снижают артериальное давление.Понятно, что механизм действия этих препаратов никаким образом не связан с их прямым назначением. Суть профилактики заключается в том, что врач назначает препарат примерно на полгода (период может меняться в меньшую или большую сторону), чтобы сделать приступы более редкими, превратить мигрень из частой в редкую. Причём эту редкую мигрень пациент сможет эффективно купировать препаратами в течение двух часов.По волокнам тройничного нерва идёт распространение электрического импульса. Вокруг мелких сосудов оболочки головного мозга из окончания тройничного нерва выделяются химические вещества, ключевой из которых — кальцитонин-ген родственный пептид (CGRP). CGRP — важный участник в развитии приступа мигрени. Последние 30 лет учёные его активно изучали и поняли, что это тот белок, который определяет передачу болевой информации, он находится внутри тройничного нерва. Затем придумали специальные вещества, которые способны блокировать этот белок. Они называются моноклональные антитела к белку CGRP или к рецептору CGRP.С помощью этих веществ можно прекратить действие CGRP: либо он сам заблокируется, либо рецепторы, на которые действует. Учёные уже закончили все клинические исследования. Четыре разные компании разработали четыре молекулы; их подали на регистрацию. Это будет первое специфическое средство (оно представлено в виде подкожных или внутривенных инъекций) для профилактики мигрени. Есть ещё нелекарственная терапия мигрени — врач учит пациента избегать провокаторов. Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физической активностью, соблюдать здоровый сон. Да, банальность, но при мигрени это всё действительно работает.Правительства разных стран заинтересованы в разработке эффективного средства против мигрени. Мигрень — это заболевание, которое значительно дезадаптирует пациента и наносит колоссальный негативный социально-экономический эффект. В Европе подсчитали, что только от одной мигрени экономика теряет 111 миллиардов в год. Она теряет не от стоимости консультаций, лекарств, исследований, а от снижения продуктивности или вовсе отсутствия человека на работе.