Недержание мочи - деликатная проблема



Роды , в частности стремительные. Из-за них резко растягивается передняя стенка влагалища, что в свою очередь влияет на состояние уретры. Так же пролапс влагалища часто дает о себе знать после перенесенной в родах эпизиотомии.

, в частности стремительные. Из-за них резко растягивается передняя стенка влагалища, что в свою очередь влияет на состояние уретры. Так же пролапс влагалища часто дает о себе знать после перенесенной в родах эпизиотомии.

Эстрогенная недостаточность . С этой проблемой сталкиваются женщины в период менапаузы и постменапаузы. Дефицит эстрогенов приводит к снижению тонуса мышц, атонии, к нарушению работы нервной системы, ухудшению кровообращения. Не стоит списывать со счетов и банальную гравитацию, которая усугубляет проблему с возрастом.

. С этой проблемой сталкиваются женщины в период менапаузы и постменапаузы. Дефицит эстрогенов приводит к снижению тонуса мышц, атонии, к нарушению работы нервной системы, ухудшению кровообращения. Не стоит списывать со счетов и банальную гравитацию, которая усугубляет проблему с возрастом.

Тяжелые физические нагрузки .

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Ожирение .

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Запоры .

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Курение.





Фиксация мочеиспускательного канала и мочевого пузыря . Делается это при помощи инъекций гиалуроновой кислоты. Для этих целей используются вязкие и плотные филлеры. Они пережимают шейку мочевого пузыря, уменьшают ее в объеме, что и позволяет удерживать мочу. Более того, гиалуроновая кислота способствует выработке собственного коллагена, за счет чего увеличивается сила сокращений и эластичность уретры.

. Делается это при помощи инъекций гиалуроновой кислоты. Для этих целей используются вязкие и плотные филлеры. Они пережимают шейку мочевого пузыря, уменьшают ее в объеме, что и позволяет удерживать мочу. Более того, гиалуроновая кислота способствует выработке собственного коллагена, за счет чего увеличивается сила сокращений и эластичность уретры.

Сужение влагалища. Для этого используется методика наложения капролактоновых нитей, которые соединяют надорванные мышцы. В результате можно добиться дородового состояния мышц. Данная процедура очень популярна, например, в Италии. К ней прибегают женщины через 40 дней после родов (особенно, если они перенесли эпизиотомию), в том числе и для профилактики опущения стенок влагалища в более зрелом возрасте.



Более 13 млн. человек на Земле страдают недержанием мочи, причем 11 млн. из них – женщины. И это лишь согласно врачебной статистике, то есть, включает тех, кто обратились за медицинской помощью.По данным ВОЗ каждая 4 женщина страдает недержанием мочи. Хотите удостовериться в этой статистике? Обратите внимание на очереди в женские туалеты. Именно они являются показателем того, что у многих представительниц прекрасной половине человечества есть предрасположенность к развитию этой проблемы.Причем чаще всего женщины сталкиваются с так называемым стрессовым недержанием мочи, причинами которого являются гормональные изменения, которые рано или поздно коснутся каждой, а так же рождение детей.К нему относится выделение мочи (от нескольких капель и больше) при повышении внутрибрюшного давления при чихании, кашле, смехе, беге или прыжках. Объясняется оно избыточной подвижностью уретры (мочеиспускательного канала), недостаточностью ее сфинктра и опущением стенок влагалища (пролапсом). Все выше перечисленные изменения связаны с нарушениями связочного аппарата. А повлиять на его работу может большое количество факторов:Диагностировать стрессовое недержание мочи достаточно просто. Для этого необходимо провести функциональную пробу – отметить, было ли выделение мочи после того, как женщина подпрыгнула или кашлянула (это может быть всего несколько капель). А опущение стенок влагалища хорошо заметны на стандартном гинекологическом осмотре.Еще несколько лет назад женщиной с этой проблемой приходилось просто как-то жить, маскируя ее специальными прокладками или трусиками. Сейчас, стрессовое недержание мочи можно решить с помощью двух не сложных амбулаторных манипуляций, которые важно провести в комплексе.Данные процедуры выполняются, как правило, в комплексе, амбулаторно. Причем подходят они как для совсем юных девушек, у которых стрессовое недержание мочи связано с родами, так и для женщин 45-60 лет с выраженными возрастными изменениями.Тренировки, которые связаны с укреплением мышц тазового дна и мышц влагалища, пойдут любой женщине только на пользу. К первым относятся любые статические упражнения, связанные с напряжением пресса (пилатесс, танцы, сложно координационные движения). Ко вторым – всем известный комплекс упражнений Кегеля, который нужно выполнять ежедневно. Такой фитнес будет полезен только в том случае, если мышцы влагалища не были травмированы или рассечены. Если женщина столкнулась с подобной проблемой, сначала нужно восстановить мышечный каркас с помощью нитей, а потом уже тренироваться.Еще одним важным аспектом профилактики стрессового недержания мочи является особенности течения естественных родов. Во время беременности обратите внимание на способы подготовки промежности к предстоящему появлению малыша на свет. Это снизит риски разрывов в родах. Продумайте позу, в которой вы будете рожать. Меньшую нагрузку на промежность оказывают вертикальные роды: на коленях, на корточках с опорой на руки помощника. Многие роддома практикуют такой вариант родовспоможения и пойдут вам на встречу.