Десять характерных признаков йододефицита

По этим симптомам человек может самостоятельно понять, что ему не хватает йода.

В первую очередь стоит отметить, что йод - это важнейший элемент, без которого щитовидная железа не способна правильно функционировать. Гормоны, выделяемые щитовидной железой при достаточном поступлении йода, отвечают за рост человека, развитие его мозга и метаболизм. В случае, если уровень йода снижается, развивается гипотиреоз - заболевание, сопровождающееся дисфункцией щитовидки и ее неспособностью вырабатывать необходимое количество гормонов.

Нехватка йода в организме, как уже стало понятно, моментально нарушает работу щитовидки, вследствие чего могут появиться неприятные симптомы, указывающие на общее недомогание.

Эти десять симптомов йододефицита должны вас насторожить:

- увеличение массы тела;

- слабость в теле;

- хроническая усталость;

- выпадение волос;

- кожа становится пересушенной, хотя раньше такого не отмечалось;

- постоянный озноб даже тогда, когда на улице или в помещении нормальная температура воздуха;

- замедление сердцебиения и, как следствие, пульса;

- патологии плода и осложнения во время беременности;

- сбой менструального цикла;

- отек шеи, который заметен невооруженным глазом.


Есть два варианта решения проблемы - обратиться к врачу, который подскажет, как быстро увеличить уровень йода, или самостоятельно составить свой рацион питания так, чтобы в день потреблять достаточное количество йода.
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