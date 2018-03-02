Десять характерных признаков йододефицита
В первую очередь стоит отметить, что йод - это важнейший элемент, без которого щитовидная железа не способна правильно функционировать. Гормоны, выделяемые щитовидной железой при достаточном поступлении йода, отвечают за рост человека, развитие его мозга и метаболизм. В случае, если уровень йода снижается, развивается гипотиреоз - заболевание, сопровождающееся дисфункцией щитовидки и ее неспособностью вырабатывать необходимое количество гормонов.
Нехватка йода в организме, как уже стало понятно, моментально нарушает работу щитовидки, вследствие чего могут появиться неприятные симптомы, указывающие на общее недомогание.
Эти десять симптомов йододефицита должны вас насторожить:
- увеличение массы тела;
- слабость в теле;
- хроническая усталость;
- выпадение волос;
- кожа становится пересушенной, хотя раньше такого не отмечалось;
- постоянный озноб даже тогда, когда на улице или в помещении нормальная температура воздуха;
- замедление сердцебиения и, как следствие, пульса;
- патологии плода и осложнения во время беременности;
- сбой менструального цикла;
- отек шеи, который заметен невооруженным глазом.
Есть два варианта решения проблемы - обратиться к врачу, который подскажет, как быстро увеличить уровень йода, или самостоятельно составить свой рацион питания так, чтобы в день потреблять достаточное количество йода.
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