Десять характерных признаков йододефицита

По этим симптомам человек может самостоятельно понять, что ему не хватает йода.В первую очередь стоит отметить, что йод - это важнейший элемент, без которого щитовидная железа не способна правильно функционировать. Гормоны, выделяемые щитовидной железой при достаточном поступлении йода, отвечают за рост человека, развитие его мозга и метаболизм. В случае, если уровень йода снижается, развивается гипотиреоз - заболевание, сопровождающееся дисфункцией щитовидки и ее неспособностью вырабатывать необходимое количество гормонов.Нехватка йода в организме, как уже стало понятно, моментально нарушает работу щитовидки, вследствие чего могут появиться неприятные симптомы, указывающие на общее недомогание.- увеличение массы тела;- слабость в теле;- хроническая усталость;- выпадение волос;- кожа становится пересушенной, хотя раньше такого не отмечалось;- постоянный озноб даже тогда, когда на улице или в помещении нормальная температура воздуха;- замедление сердцебиения и, как следствие, пульса;- патологии плода и осложнения во время беременности;- сбой менструального цикла;- отек шеи, который заметен невооруженным глазом.Есть два варианта решения проблемы - обратиться к врачу, который подскажет, как быстро увеличить уровень йода, или самостоятельно составить свой рацион питания так, чтобы в день потреблять достаточное количество йода.