Названы продукты, способные вызывать камни в почках

Пять продуктов питания, способных вызвать камни в почках.Американские эксперты сообщают, что самый опасный в этом смысле продукт – это кофе, который каждый день потребляют миллиарды людей.Именно из-за увеличения числа потребителей кофе, по мнению исследователей, быстро увеличивается количество пациентов с камнями в почках.По мнению экспертов, кофе в несколько раз ускоряет работу почек, в связи с чем орган очень сильно изнашивается.На втором месте в этом списке находится красное мясо, которое нужно употреблять в минимальном количестве, стараясь заменить его белым мясом, например, куриным.На третьем месте находится соль, большое количество которой задерживает воду и формирует в почках каменистые наросты, что и провоцирует появление камней. Далее идёт чай.Пятой пункт списка - газировка, которую уверенно можно назвать одной из основных угроз здоровью.По мнению исследователей, любая газировка отрицательно влияет на работу всего организма, в том числе и на почки.