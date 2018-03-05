Смартфон сможет диагностировать болезни своего владельца

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Студент из Нижнего Новгорода разработал приложение для смартфонов, которое сможет предупреждать о первых признаках болезней.Революционное приложение для смартфонов meCare разработал студент Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского Сергей Блинцов. Пока система умеет распознавать признаки двух болезней - анемии и болезни Паркинсона. Но в скором времени автор обещает дополнить этот список.Тестирования показали, что диагнозы meCare подтверждаются с вероятностью от 87 до 95%.По словам Блинцова, анемию (малокровие) приложение распознает с помощью фотографий, анализируя снимки в социальных сетях за последние месяцы. У людей с таким диагнозом обычно бледный цвет кожи, с умеренной желтизной. При этом в расчет берутся только кадры с лицом владельца, не групповые и без какой-либо обработки.Чтобы определить болезнь Паркинсона, потребуется совершить несколько несложных действий с телефоном."В начале тестирования вам надо будет держать телефон в нескольких положениях: на вытянутой руке, в согнутой в локте, на колене и касаться телефоном носа. Следующий вид тестирования — это рисование пальцем на экране телефона. Вам дается слово, а вы пальцем пишете его на экране. Экран воспринимает, как работают фаланги пальцев, это второй вид тестирования", — рассказал Сергей Блинцов в интервью ТАСС.Если программа нашла признаки болезни, она рекомендует немедленно обратиться к врачу.Сейчас разработчик ищет способы запустить свое приложение на рынок. Блинцов планирует, что его основные функции останутся бесплатными. Платить придется лишь за консультации специалиста из клиники, с которой сейчас ведутся переговоры.