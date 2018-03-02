Что есть, если болят суставы
Самые полезные продукты
Капуста брокколи богата бета-каротином, витамином С, фолатами, железом, калием. Важно: если уж и отваривать брокколи, то делать это совсем слегка, а лучше вообще есть ее в сыром виде 2-3 раза в неделю.
Морковь – тоже еще один из важнейших источников витаминов (прежде всего, бета-каротина), и она должна быть в меню ежедневно. Ее можно есть и сырой, не повредит и вареная морковка.
Зелень. Петрушка, укроп, кинза, зеленый лук... В зелени много кальция, солей фолиевой кислоты, железа, витамина С. Единственное ограничение касается шпината и его близкого родственника щавеля: при подагре, например, от них лучше отказаться. Остальной зеленью нужно приправлять блюда каждый день.
Сельдерей – богатый источник калия, да еще и с отличными противовоспалительными свойствами. Полезен как корнеплод, так и зелень, есть нужно непременно сырым трижды в неделю.
Бананы тоже помогут ликвидировать дефицит калия. Если нет проблем с лишним весом (все-таки банан – довольно калорийный фрукт), можно есть по банану каждый день, или не реже трех раз в неделю. Это – та сладость, которую больные артритом могут себе позволить не только с удовольствием, но и с пользой.
Имбирь обладает мощным противовоспалительным действием. И калия в нем тоже очень много. Поэтому сдабривать блюда имбирем можно и нужно. В общей сложности в неделю надо съедать 10 см корня имбиря: заодно укрепите иммунитет перед лицом осенних простуд.
Самые полезные блюда
Заливное. Заливное, холодец, желе на основе мягких хрящей животных и рыб очень полезны для восстановления соединительной ткани в наших суставах. Фактически это самый доступный источник глюкозаминогликанов, "кирпичиков" нашей соединительной ткани и суставной жидкости.
Супы — при больных суставах нельзя использовать для их приготовления жирный и насыщенный экстрактивными веществами бульон, Поэтому предпочтительнее вегетарианские, на овощном или грибном бульоне, а также молочные, рыбные, фруктвовые или крупяные. Не реже двух раз в неделю.
Рыба. Жирные сорта рыбы - лососевые, палтус, треска, свежая сельдь - содержат жирные кислоты, но в данном случае они полезные, ненасыщенные жиры группы омега-3, которые буквально "смазывают" больные суставы, оказывая противовоспалительное и регенерирующее действие. Больным ревматоидным артритом полезно устраивать рыбный день 2-3 раза в неделю, после пары месяцев рыбной диеты вы непременно заметите, что состояние и подвижность суставов улучшилось. Важно – рыба должна быть не консервированной и не соленой.
Салаты – из свежих овощей или винегрет. Заправляем исключительно растительным маслом, никаких майонезов!
Каши из любых круп, кроме бобовых. Каши можно варить на молоке или на воде, есть с ложечкой сливочного масла или подавать как гарнир. Очень полезен несоленый дикий (нешлифованный) рис.
От чего нужно отказаться
От сладкого. "Быстрые" углеводы, особенно выпечку и чистый сахар, нужно строго ограничивать
От соли. Блюда лучше вообще не солить, заменяя соль пряностями и приправами - лавровым листом, укропом, петрушкой, корицей, гвоздикой.
От жарения. При больных суставах лучше готовить еду на пару или отваривать.
От тяжелых жиров. Они содержатся в печени, языке, других субпродуктах. Нежелательно также употреблять в пищу жирные сорта птицы (утка, гусь) и мяса (свинина, баранина). Не стоит есть мясо молодых животных – цыплят, телятину и т.п.
От бобовых. Горох, фасоль, чечевица – они препятствуют выведению мочевой кислоты из организма и «засоряют» суставы.
От винограда и виноградного сока. Слишком много сахара в нем содержится, что суставам вредит.
Питание должно быть дробным и частым, 5-6 раз в день. В день нужно пить до 2,5 л жидкости - зеленый чай, морсы, соки, щелочные минеральные воды.
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