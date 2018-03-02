Что есть, если болят суставы

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Больные суставы – это не диагноз: проблемы с ними могут быть вызваны самыми разными причинами, от травмы до ревматоидного артрита и подагры. Однако есть общие рекомендации по питанию, которые помогут улучшить состояние суставов, которые болят.богата бета-каротином, витамином С, фолатами, железом, калием. Важно: если уж и отваривать брокколи, то делать это совсем слегка, а лучше вообще есть ее в сыром виде 2-3 раза в неделю.– тоже еще один из важнейших источников витаминов (прежде всего, бета-каротина), и она должна быть в меню ежедневно. Ее можно есть и сырой, не повредит и вареная морковка.. Петрушка, укроп, кинза, зеленый лук... В зелени много кальция, солей фолиевой кислоты, железа, витамина С. Единственное ограничение касается шпината и его близкого родственника щавеля: при подагре, например, от них лучше отказаться. Остальной зеленью нужно приправлять блюда каждый день.– богатый источник калия, да еще и с отличными противовоспалительными свойствами. Полезен как корнеплод, так и зелень, есть нужно непременно сырым трижды в неделю.тоже помогут ликвидировать дефицит калия. Если нет проблем с лишним весом (все-таки банан – довольно калорийный фрукт), можно есть по банану каждый день, или не реже трех раз в неделю. Это – та сладость, которую больные артритом могут себе позволить не только с удовольствием, но и с пользой.обладает мощным противовоспалительным действием. И калия в нем тоже очень много. Поэтому сдабривать блюда имбирем можно и нужно. В общей сложности в неделю надо съедать 10 см корня имбиря: заодно укрепите иммунитет перед лицом осенних простуд.Заливное, холодец, желе на основе мягких хрящей животных и рыб очень полезны для восстановления соединительной ткани в наших суставах. Фактически это самый доступный источник глюкозаминогликанов, "кирпичиков" нашей соединительной ткани и суставной жидкости.— при больных суставах нельзя использовать для их приготовления жирный и насыщенный экстрактивными веществами бульон, Поэтому предпочтительнее вегетарианские, на овощном или грибном бульоне, а также молочные, рыбные, фруктвовые или крупяные. Не реже двух раз в неделю.Жирные сорта рыбы - лососевые, палтус, треска, свежая сельдь - содержат жирные кислоты, но в данном случае они полезные, ненасыщенные жиры группы омега-3, которые буквально "смазывают" больные суставы, оказывая противовоспалительное и регенерирующее действие. Больным ревматоидным артритом полезно устраивать рыбный день 2-3 раза в неделю, после пары месяцев рыбной диеты вы непременно заметите, что состояние и подвижность суставов улучшилось. Важно – рыба должна быть не консервированной и не соленой.– из свежих овощей или винегрет. Заправляем исключительно растительным маслом, никаких майонезов!из любых круп, кроме бобовых. Каши можно варить на молоке или на воде, есть с ложечкой сливочного масла или подавать как гарнир. Очень полезен несоленый дикий (нешлифованный) рис."Быстрые" углеводы, особенно выпечку и чистый сахар, нужно строго ограничиватьБлюда лучше вообще не солить, заменяя соль пряностями и приправами - лавровым листом, укропом, петрушкой, корицей, гвоздикой.При больных суставах лучше готовить еду на пару или отваривать.Они содержатся в печени, языке, других субпродуктах. Нежелательно также употреблять в пищу жирные сорта птицы (утка, гусь) и мяса (свинина, баранина). Не стоит есть мясо молодых животных – цыплят, телятину и т.п.. Горох, фасоль, чечевица – они препятствуют выведению мочевой кислоты из организма и «засоряют» суставы.. Слишком много сахара в нем содержится, что суставам вредит.Питание должно быть дробным и частым, 5-6 раз в день. В день нужно пить до 2,5 л жидкости - зеленый чай, морсы, соки, щелочные минеральные воды.