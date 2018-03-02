6 ягод для крепких сосудов

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Эти ягоды собирают в середине осени, незадолго до первых заморозков или сразу после них. Удачный момент, чтобы собрать урожай, который придет на помощь нашим измученным капризной погодой, холодами и перманентным стрессом сосудам.Шиповник полезен, прежде всего, огромным содержанием витамина С (его в нем в 40 раз больше, чем в лимонах!), а еще способностью активно помогать нашим сосудам. Он очищает кровеносную систему, улучшает состав крови, способствует выработке красных кровяных телец и повышению уровня гемоглобина, поэтому его часто назначают при малокровии и склонности к атеросклерозу сосудов. Известна и способность шиповника понижать кровяное давление: отвар или чай ягод шиповника часто применяют при гипертонии.Витамины и минералы, содержащиеся в плодах (а еще и в корнях шиповника), укрепляют сосудистую стенку, уменьшает ее проницаемость и хрупкость. Так, чай из шиповника прописывают детям при склонности к кровотечениям из носа, но и взрослым он поможет тоже: вместо того, чтобы пить аскорутин, достаточно "запарить" раздробленные сухие плоды шиповника (2 ст. ложки на 2 стакана кипятка) в термосе на 6 часов и пить курсом, трижды в день, по стакану (детям - по полстакана). Можно добавить в напиток ложечку меда - это заодно повысит сопротивляемость организма при сезонных эпидемиях ОРВИ.Яркие ягоды стараются собрать до заморозков. Подсушенные плоды хранятся до двух лет.Красивые багрово-красные ягоды кизила собирают и в октябре, и не только для того, чтобы приготовить из них вкусное повидло или компот. В этой "подзимней" ягоде очень много витаминов, органических кислот, дубильных веществ, фитонцидов, а по содержанию витамина С и железа он практически рекордсмен.Традиционно народная медицина рекомендует ягоды кизила при самых разных заболеваниях, от артрита и геморроя до экземы и диабета (кстати, кизил действительно отлично снимает сахарную нагрузку на организм). Но отдельно стоит способность кизила помогать нашей сердечно-сосудистой системе. Например, при проблемах с сосудами головного мозга, головных болях, внутричерепном давлении, при повышенном артериальном давлении кизил просто незаменим. Как и шиповник, кизил очень благоприятно воздействует на сосуды - укрепляет сосудистую стенку крупных вен и устраняет хрупкость капилляров. Поэтому напитки из ягод часто используют в народной медицине при воспалениях вен, венозной недостаточности, варикозе и отеках ног, а также при малокровии. Кизиловый чай полезен и при желудочных кровотечениях (разумеется, не как метод самолечения, а как подспорье к назначению врача). Единственное ограничение: в отваре кизила много танина, что людям с легковозбудимой нервной системой лучше не пить его на ночь - можно прободрствовать до утра.Еще в древней Греции барбарис использовали как средство для очищения крови, а на Руси настойку из барбариса (причем не только ягод, но и коры, и корней) применяли при самых разных кровотечениях. Кровоостанавливающим свойством обладает и сок барбариса, он же используется для выведения токсинов, очищения организма и замедления процессов старения. В официальной медицине спиртовая настойка барбариса назначается при маточных и климактерических кровотечениях. Благодаря большому содержанию дубильных и прочих полезных веществ барбарис активно используется в косметологии для устранения мелких дефектов кожи типа сосудистых звездочек.Недозрелые ягоды барбариса ядовиты, в пищу можно употреблять только полностью созревшие плоды ярко-красного или черного цвета. Лучше собирать их после первых морозов: горечи и кислоты в них будет меньше, а пользы - столько же. В сушеном виде ягоды хранятся до 2 лет, можно также хранить свежие плоды, пересыпав их сахаром или солью. Не стоит употреблять барбарис беременным - он может спровоцировать тонус матки.Эта рыжая ягода прекрасно переносит заморозку. В холодное время года она незаменима для профилактики самых разных заболеваний, повышения иммунитета, ликвидации авитаминоза. А самое главное - регулярный прием облепихи помогает улучшать состояние кровеносных сосудов, делает их менее проницаемыми (благодарить за это стоит, опять же, витамин С и его "младшего брата" витамин Р). Ягода считается незаменимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Витамин Е, который в облепихе содержится в немалом количестве – антиоксидант, который предотвращает старение тканей (а стенки сосудов в данном случае не исключение), помогая сохранять молодость и активность.Незаменима облепиха и при анемии, при истощении, после тяжелых вирусных заболеваний. Плоды облепихи в этом случае принимают внутрь в любом виде - сыром, протертом с сахаром, в виде киселей или варенья, а также заваривают и пьют как чай.Калина - ягода, которая в кулинарии немножко недооценена, зато очень любима народной медициной. Сезон заготовки калины – октябрь-ноябрь, когда после первых заморозков ягоды теряют свою терпкость и горечь. Как и в других "зимних" ягодах, в калине очень много витаминов С и Р, которые так необходимы нашему организму, особенно в ненастную погоду. Кстати, много этих витаминов и в коре калины: иногда вместо ягод заваривают именно ее и принимают по 1 ст. ложке три раза в день. Сок калины и пюре из ягод можно использовать в чистом виде или добавлять в другие напитки, молочные продукты, витаминные коктейли и смузи. Можно ягоды и посушить, чтобы зимой готовить из нее компоты и отвары.Помимо полезной "аскорбинки", в калине очень много дубильных веществ, органических кислот и пектина, благодаря которым ее назначают для скорейшего заживления ран, кровоточащих язв желудочно-кишечного тракта, при нарушении работы сердца, отеках. Калиновый чай - это 1 ст. ложка ягод на 1 стакан кипятка, пить дважды в день по 1/2 стакана. Настой из сухих ягод назначают при атеросклерозе, гипертонии, спазмах сосудов, а также наружно используют при носовых кровотечениях и кожных высыпаниях. Употребление калины повышает количество красных кровяных телец, и - как следствие - уровень гемоглобина, что поможет тем, кто склонен к анемии.Черноплодная рябина, или арония, созревает в конце сентября и удерживается на ветвях почти два месяца. Собирают ягоды обычно после первых заморозков.Плоды аронии богатые витаминами группы В, Р, С, РР, Е, каротином, а также такими микроэлементами, как бор, железо, йодистые соединения, марганец, медь и молибден. Ягоды нужно обязательно есть вместе с кожицей, так как наибольшая часть полезных веществ находится именно в ней, но и сок черноплодки очень полезен – он укрепляет кровеносные сосуды и понижает артериальное давление, нормализует уровень холестерина.Черноплодная рябина обладает спазмолитическими и сосудорасширяющими свойствами. Ее используют для остановки кровотечений и при плохой свертываемости крови, лечат анемию, различного рода аллергии, ревматизм, сахарный диабет, корь, скарлатину, заболевания щитовидной железы и лучевую болезнь..Ягоды черноплодной рябины являются прекрасным мочегонным средством, поэтому очень полезны при заболеваниях почек.Фолиевая кислота, находящаяся в черноплодной рябине, важна для роста и развития клеток, кроветворения, нормального функционирования иммунной и нервной систем. Пектин выводит из организма соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества. Также пектин помогает нормализовать работу кишечника, снимает желудочные спазмы, обладает желчегонным эффектом. Рутин укрепляет кровеносные сосуды, делая их упругими и эластичными.Аронию можно употреблять в свежем виде ( горсть ягод ежедневно или четверть стакана свежевыжатого сока), а можно переработать в заготовки – заморозить или высушить, приготовить компот, варенье, джемы, желе или сиропы.Чаще всего из черноплодной рябины готовят различного рода настойки и отвары. Например, при повышенном давлении можно приготовить такую настойку:3 ст. л. сухих ягод рябины залить двумя стаканами кипятка, перелить в термос и оставить на сутки. В профилактических целях будет полезен отвар из черноплодной рябины (20 г сухих ягод + 200 мл кипятка, нагревать на слабом огне примерно 5-10 мин.). После остывания отвар нужно процедить и пить по полстакана в день.