Кетогенная диета — машина по сжиганию жира

В последнее время люди по всему миру активно обсуждают влияние кетогенных диет на организм. Этот тип питания появился уже очень давно, однако набрал популярность лишь некоторое время назад.Что же такое кето-диета? Это такой рацион питания, которым обычно пользуются спортсмены. Причем, далеко не все, а только те, которым просто необходимо постоянно улучшать свою выносливость. Обычно это бегуны марафонов, участники велогонок и триатлонов. Суть диеты заключается в том, что люди во время её соблюдения используют жиры в качестве основного источника энергии/Некоторые даже называют этот способ питания «машиной по сжиганию жира». Дело в том, что обычно для энергии организм использует углеводы. Но, если они отсутствуют в рационе, то печень человека преобразует жир в кетоновые тела, которые и заменяют отсутствующие элементы. Как и у большинства диет, у нее есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, такой способ питания действительно помогает быстро избавиться от нескольких килограммов лишнего веса. При этом не теряется мышечная масса, что обычно происходит при соблюдении других диет. С другой стороны, кетогенный тип питания не дает организму человека потреблять достаточное количество разнообразных питательных веществ. Более того, в первое время поддержания этой диеты вы можете испытывать не только легкую слабость, но даже снижение работоспособности.Если вы все же решились попробовать такой рацион, то стоит составить список разрешенных для употребления продуктов. В него обязательно войдут яйца и мясные продукты, а также сыр, творог и рыба. Разнообразить питание можно разнообразными орехами, а также небольшим количеством зеленых овощей. Конечно же, существует список продуктов, которые ни в коем случае не стоит употреблять при соблюдении кето-диеты. В первую очередь, это все крупы: горох, кукуруза, киноа, манка и так далее. Естественно, придется отказаться от фруктов, поскольку в них очень много углеводов. Ну и придется забыть о сахаре в разных блюдах и всевозможной выпечке. Даже некоторые овощи, которые отличаются особой сладостью, придется отложить в сторону. Если говорить о напитках, то надо будет надолго отказаться от газированной воды, алкоголя и сладких соков. Если говорить в целом, то в день надо съедать не больше 50 грамм чистых углеводов. При этом не стоит забывать и об энергетическом балансе. Нельзя сжигать меньше калорий, чем вы употребляете в пищу. В противном случае надо будет просто забыть о похудении. А для того, чтобы приступить к диете как можно быстрее, предлагаем вам рецепт свиной отбивной со спаржей. Она не только идеально вписывается в меню кето-диеты, но и позволяет быстро и вкусно накормить всю семью.Свиная отбивная со спаржей Ингредиенты: отбивная из свинины 2 столовых ложки топленого масла Половина лимона Спаржа 200 г Специи Тыквенные семечки Способ приготовления: Сначала обжарьте свиную отбивную на раскаленной сковородке. Когда она будет почти готова, добавьте к ней 2 столовых ложки топленого масла. Не забудьте, что к мясу нужно положить специи. Какие — зависит только от ваших вкусов и фантазии. Затем добавьте в сковороду спаржу и готовьте все вместе в течение 10 минут. Аккуратно выложите блюдо на тарелке. Его можно украсить зеленью или тыквенными семечками. Выдавите из половины лимона сок и сбрызните им готовое блюдо. Ужин готов.