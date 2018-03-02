ТОП-6 фруктов и овощей против старения организма

Рацион каждого здорового человека содержит огромное количество питательных веществ и антиоксидантов, предотвращающих нас от великого множества негативных последствий воздействия окружающей среды. Наш организм при естественной поддержке полезных продуктов ежесекундно борется как с возникновением морщин, так и с более серьезной угрозой появления раковых клеток. Зная это, не так уж сложно поверить, что люди, пристальней других следящие за своим меню, не только выглядят моложе, но и чувствуют себя соответственно. Ранее мы уже писали о продуктах, которые могут сделать вас моложе, и очень надеемся, что эти знания вам пригодились. Эксперты решили немного дополнить ту информацию, рассказав вам о продуктах, которые буквально могут заставить время работать на нас, обернув процессы старения вспять.Ликопен — вот не самая очевидная, но очень важная причина, по которой томаты в обязательном порядке должны присутствовать в вашем меню. Этот антиоксидант, борющийся со свободными радикалами, которые могут повредить здоровые клетки, больше других защищает организм от возникновения некоторых видов рака, в том числе и рака легких. Особую пользу среди 13 видов протестированных сортов помидор ученые отмечают у вида Classica, в котором содержание ликопена стабильно держится на самом высоком уровне.Мало кто знает, но именно благодаря своему фиолетовому цвету баклажан может стать мощным оружием в борьбе с постепенным старением организма. Вернее, это питательное вещество насунин, которому овощ обязан своему интересному оттенку, предотвращает повреждения клеточных мембран, что выливается в защиту от преждевременного старения. Кроме этого, исследования показывают, что насунин замедляет развитие болезни Альцгеймера путем сокращения числа свободных радикалов, которые могут повредить нейроны головного мозга. А это ли ни настоящая маленькая победа над наступающей старостью?!В красном перце содержится в 1,5 раза больше витамина С, чем в его зеленых и желтых собратьях, а это значит, что именно этот вид более эффективен в производстве белых кровяных телец, которые борются с микробами и бактериями в организме человека. Хорошей новостью для тех, чей рацион не испытывает дефицита витамина С, будет и то, что он стимулирует выработку коллагена, который разглаживает морщины и вообще хорошо сказывается на состоянии кожного покрова.Сердечно-сосудистые заболевания являются еще одним бичом старения организма, который, к слову, мужчин начинает беспокоить намного раньше. Чтобы отдалить проблемы на этом фронте, а то и вовсе сделать так, чтобы они обошли вас стороной, нужно обязательно включить в свой рацион богатую рутином ежевику. Этот очень полезный флавоноид (один из классов антиоксидантов) снижает естественную выработку организмом фермента, скопление которого в кровеносных сосудах в конечном итоге приводит к образованию тромбов.Лечебные свойства базилика давно хорошо известны человечеству и используются им на протяжении многих десятков и даже сотен лет. Докапываться же до их сути наука начала относительно недавно, выделив в первую очередь высокую концентрацию в базилике противоракового соединения. Происхождение его связано с антиоксидантами, содержащимися в душистом веществе эвгеноле, которое таким образом воздействует на раковые клетки, что вызывает их быстрое саморазрушение.Артрит и снижение подвижности суставов — вот еще пара напрямую связанных с возрастом признаков, бороться с которыми мы предлагаем самыми обыкновенными продуктами питания. Например, включением в рацион на регулярной основе брюссельской капусты, которая не только богата геном, подавляющим образование опухолей, но и соединениями серы. Именно последние являются весьма эффективным средством при лечении ревматоидных заболеваний и стимулировании выработки белков для содержания хрящей в здоровом состоянии.