10 самых сытных продуктов и блюд

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Принципиальное значение для тех, кто соблюдает диету, имеет не только способность различных видов пищи утолять чувство голода, но и то время, в течение которого внутри нас сохраняется это ощущение насыщенности. Мы можем провести наглядный эксперимент, пообедав двумя разными видами блюд, идентичными лишь по весу и калорийности. Замер времени, прошедшего с завершения обеда до повторного желания поесть, в обоих случаях может показать разные результаты. Почему же при одинаковых, на первый взгляд, условиях есть этот временной разброс?Во-первых, калорийность не имеет отношения к сытости — этим заведуют углеводы. И если углеводы усваиваются быстро, то, соответственно, и голод настигает нас раньше. Другой возможный фактор — специальные добавки в пищу, которые стимулируют аппетит, откладывая при этом достижение насыщения: вы можете кое-как подняться из-за столика в фастфуде, но не пройдет и двух часов, как у вас вновь засосет под ложечкой. В погоне за гарантированным чувством сытости можно надеяться только на конкретные продукты и блюда, и вот десять из них.На фоне всех остальных источников углеводов картофель выделяется потрясающей способностью на несколько часов отсрочить даже маленький намек на голод. Но этой суперсилой он может похвастаться только в отварном виде — жареная и запеченная картошка гораздо менее результативны в этом плане.Как мы убедились на примере яблок и супа, та пища, где есть вода, гарантирует насыщение. В случае салата это тоже справедливо, как и то, что его сторонники потребляют меньше калорий.С богатым на белок и микроэлементы вроде железа и цинка куском говядины вы надолго забудете, где находится кухня. Для большей надежности подберите богатый на волокна гарнир вроде риса.Высокое содержание воды во фруктах дает большую массу при меньшей плотности, что означает больше еды и меньше калорий. Компанию яблокам по части сытности также составят бананы и виноград. И да — без пищевых волокон здесь тоже не обошлось.Результаты исследований, проведенных в Университете штата Пенсильвания, показывают, что среди тех участников, которые ели суп дважды в день, наблюдалась тенденция стремительного снижения веса при сохранении чувства сытости. Поэтому если вам вдруг будет некуда девать курицу и овощи, сварите из них бульон.По калорийности рыба превосходит курицу и постную говядину, а приготовленный на гриле или на пару толстый и жирный кусок палтуса, окуня или трески не оставляет голоду никаких шансов.Ключевым фактором чувства сытости от фасоли являются пищевые волокна. Это следует объяснять тем, что волокна перерабатываются не секретами желудочно-кишечного тракта, а полезной микрофлорой кишечника, отчего задерживаются в желудке дольше и дают время и силы продержаться до обеда.Еще один классический завтрак, овсянка обходит любые другие зерновые по содержанию белка и волокон. Вкупе с обезжиренным молоком или йогуртом овсяная каша заставит вас забыть о голоде до самого обеда.Исследования показали, что люди, чей рацион состоит из белка (а именно белок лежит в основе чувства сытости) на 30%, потребляют в день почти на 450 калорий меньше. Куриное яйцо же входит в список самых высокобелковых продуктов. Правда, холестерина в них не меньше, но это не повод отказаться от утреннего омлета или пары сваренных вкрутую яиц.Относительно других закусок попкорн можно назвать безвредным, если примириться с солью и маслом, а чувство сытости при минимуме калорий он вызывает вполне неподдельное.