Лесные орехи помогают выжить жертвам рака кишечника

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употребление миндаля, грецких орехов и кешью помогает в борьбе с раком кишечника, как показало исследование.Пациенты с раком кишечника, регулярно употребляющие разные виды орехов вроде миндаля, кешью и грецких орехов, существенно снижают риск рецидивов опухоли и вероятность собственной смерти по сравнению с теми, кто орехов не ест. Ученые из Йельского университета наблюдали за 826 пациентами в ходе клинических исследований, продолжавшихся 6,5 года. Все жертвы рака кишечника прошли через хирургические операции и химиотерапию. Выяснилось, что регулярное употреблявшие не менее двух 30-граммовых порций орехов еженедельно на 42% чаще избегали рецидивов рака и на 57% реже умирали во время наблюдений. Дальнейший анализ показал, что период без рецидивов увеличивается на 46% у тех, кто активно налегал именно на лесные орехи.Таким образом, орехи можно включить в список факторов, помогающих жертвам злокачественных новообразований кишечника выжить. К другим факторам относятся физическая активность, здоровая масса тела, низкое количество сахара и сладких напитков в рационе, а также более частые визиты к врачам.Многие предыдущие исследования также приходили к выводу о том, что орехи среди прочих своих полезных свойств способствуют снижению резистентности к инсулину. Именно при этом состоянии у организма возникают проблемы с переработкой данного гормона. Резистентность к инсулину приводит к нездоровому уровню сахара в крови и другим прекурсорам диабета второго типа и схожим с ним болезням. У пациентов с раком кишечника, имеющих выраженную резистентность к инсулину, вероятность выживания ниже.