2 хурмы в день - и здоровье улучшится в 6 направлениях

Известно, что самые полезные – сезонные овощи и фрукты. Как хорошо, что в южных странах в начале зимы поспевает хурма. Съедая по 2 штуки в день, вы улучшаете своё здоровье сразу в 6 направлениях

1. Восполняете нехватку витаминов и микроэлементов в организме. В первую очередь витаминов С, Р, бета-каротина, группы В, йода, калия, магния. 

2. Мягко, деликатно стимулируете процесс пищеварения за счет пищевых волокон, которые содержатся в хурме в больших количествах. Кроме того, пищевые волокна замедляют всасывание сахаров и понижают уровень холестерина.

3. Худеете. В 100 г хурмы примерно 70 ккал, Съев штучку-другую, вы долго будете ощущать себя сытым.

4. Поддерживаете в тонусе стенки сосудов. Благодаря витаминам С и Р, повышается эластичность сосудов и профилактика варикоза.

5. Повышаете себе настроение – в хурме много магния и витаминов В, необходимых для синтеза «гормона радости» серотонина в организме. Плюс оранжевый цвет дает мощный терапевтический эффект.

6. Боретесь с анемией – в хурме много железа. А соседство с витамином С улучшает усваиваемость этого, скажем прямо, капризного микроэлемента в организме.
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