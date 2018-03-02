2 хурмы в день - и здоровье улучшится в 6 направлениях

Известно, что самые полезные – сезонные овощи и фрукты. Как хорошо, что в южных странах в начале зимы поспевает хурма. Съедая по 2 штуки в день, вы улучшаете своё здоровье сразу в 6 направлениях1.в организме. В первую очередь витаминов С, Р, бета-каротина, группы В, йода, калия, магния.2.за счет пищевых волокон, которые содержатся в хурме в больших количествах. Кроме того, пищевые волокна замедляют всасывание сахаров и понижают уровень холестерина.3.. В 100 г хурмы примерно 70 ккал, Съев штучку-другую, вы долго будете ощущать себя сытым.4.. Благодаря витаминам С и Р, повышается эластичность сосудов и профилактика варикоза.5.– в хурме много магния и витаминов В, необходимых для синтеза «гормона радости» серотонина в организме. Плюс оранжевый цвет дает мощный терапевтический эффект.6.– в хурме много железа. А соседство с витамином С улучшает усваиваемость этого, скажем прямо, капризного микроэлемента в организме.