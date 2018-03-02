Миф развенчан: полные люди на самом деле не живут дольше
Специалисты наблюдали за здоровьем почти 200 тысяч человек, ни один из которых не страдал заболеваниями сердца или сосудов на момент начала работы. Исследование продолжалось 10 лет, за это время ученые набрали данных на 3,2 миллиона человеко-лет. Затем полученную информацию рассортировали по возрасту и весу участников. Выше всего риск инфаркта был у людей 40-59 лет с лишним весом. Среди всех мужчин с нормальным весом проблемы с сердцем или сосудами возникли у 32% (21,5% у женщин). Среди тех, чей вес превышал норму, доля пострадавших была выше – 37% мужчин и 27,9% женщин. Ожирение еще сильнее повышало риски – практически каждый второй мужчина (47%) и более чем каждая третья женщина (38,8%) стали пациентами кардиолога за время исследования.
Таким образом, чем выше был индекс массы тела участника, тем больше была вероятность того, что у него разовьется сердечно-сосудистое заболевание. Кроме того, исследование показало, что на самом деле люди с нормальным весом живут дольше. Продолжительность жизни мужчин, чей индекс массы тела был в норме, в среднем была выше на 5,6 года, чем у их сверстников с морбидным ожирением. У женщин разница была меньше, но все равно значительной: два года.
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