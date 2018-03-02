Видов диабета может быть не два, а пять

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Считается, что диабет бывает двух типов. В последнее время заговорили и о диабете 3 типа. Что. Если на самом деле диабет – это только общее название для целой группы болезней, в которой разновидностей даже больше трех? Анализ исследований на эту тему, проведенный в Центре диабета Лундского университета (Lund University Diabetes Centre), показал, что видов диабета, возможно, существует целых пять. Три из них протекают более тяжело, а два – менее. При этом разница между различными разновидностями была для ученых достаточно четкой и явной.Всего было рассмотрено четыре научных работы, в которых было задействовано почти 15 тысяч пациентов из Швеции и Финляндии. Сведения анализировались по шести пунктам: возраст на момент постановки диагноза, индекс массы тела, данные о контроле за уровнем сахара, собранные за длительное время, инсулинорезистентность, функции клеток поджелудочной железы, аутоантитела, характерные для аутоиммунных заболеваний. Специалисты насчитали пять типов диабета, только один из которых был аутоиммунным заболеванием. Все пять типов отличались друг от друга генетически, общих мутаций не было. Вполне вероятно, что диабет 2 типа на самом деле – четыре разных диабета.Ученые рассказали, что, например, для одной из трех более серьезных форм диабета была характерна сильно повышенная инсулинорезистентность и увеличенный риск развития болезней почек. Одной из более легких форм заболевали преимущественно пожилые люди. Большое количество пациентов получали «общее» лечение, которое не полностью соответствовало их конкретному типу заболевания. Авторы анализа подчеркнули, что терапия, подобранная по одному из пяти типов, будет более эффективна.