Исследователи нашли способ продлить фертильность людей

Ученые из Princeton University нашли средство, которое может продлить период фертильности у женщин сроком от 3 до 6 лет. Открыть средство помогли микроскопические черви Caenorhabditis elegans (C.elegans), у которых, как оказалось, много общих с людьми генов.Несколько лет назад было установлено, что неоплодотворенные яйца C. elegans со временем начинали демонстрировать признаки характерного и для людей снижения качества. Теперь же эксперты констатируют, что часто фертильность женщин снижается, а риск выкидыша повышается из-за снижения качества яйцеклеток, но не из-за их нехватки.В своей работе ученые выбрали возраст червей, эквивалентный 30 годам у женщин. Исследование выделило белок катепсин В в старых ооцитах C.elegans низкого качества. Активность этого белка тормозили в период "окна фертильности". В итоге жизнеспособность яйца начинала значительно превышать норму.Плюс, когда гены, связанные с белком, полностью "выключали", фертильность червей повышалась примерно на 10%. Для женщин это означает удлинение репродуктивного периода на 3-6 лет. Параллельно другая группа ученых выяснила, что у коров катепсин В играет ту же роль. Это может означать, что эти выводы однозначно актуальны и для млекопитающих.