Привики от гриппа защищают жертв сердечной недостаточности

Прививка от гриппа является настоящим спасением для пациентов, страдающих от сердечной недостаточности. К такому выводу пришли ученые из Университета Нагои в Японии.Японские ученые провели метаанализ 6 клинических исследований, в которых приняли участие более 78 000 жертв сердечной недостаточности из США, Азии и Европы. Полученные результаты говорят о том, что ежегодные прививки от гриппа снижают у подобных пациентов риск смерти на 50% во время эпидемий гриппа, а также на 20% в оставшееся время года. Также после данной прививки вероятность госпитализации в связи с какими-либо нарушениями сердца уменьшится на 22%. Именно поэтому жертвам сердечной недостаточности будет разумным ежегодно делать себе подобные уколы.«Хорошо известным фактом является то, что инфекция гриппа повышает риск смертности у жертв сердечной недостаточности, - говорят авторы исследования. – С учетом столь высокой смертности, можно только удивляться относительно низкой вакцинации от гриппа у данной категории больных в разных странах мира. Необходимо быстрее изменить подобную ситуацию и более широко применять вакцины».В США от сердечной недостаточности страдает приблизительно 6,5 млн человек. Здесь рекомендуется проводить ежегодные прививки от гриппа всем «сердечникам», однако каких-либо специфических советов именно жертвам сердечной недостаточности по поводу прививок кардиологи не дают. При этом, несмотря на полученные результаты, причинно-следственной связи между прививками от гриппа и пониженной смертностью обнаружено не было. Для ее подтверждения необходимо проведение рандомизированных и контролируемых исследований.