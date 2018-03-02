Рыбий жир поможет родить ребенка без аллергии

Прием рыбьего жира во время беременности уменьшает риск развития у будущего ребенка пищевых аллергий. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.Прием рыбьего жира во время беременности помогает защитить будущего ребенка от развития пищевых аллергий. Исследование показало, что регулярный прием капсул с рыбьим жиром после 20-й недели беременности и в течение трех-четырех месяцев грудного вскармливания уменьшает вероятность развития аллергии на яйца у ребёнка на 30%.Риск экземы сокращается на 22% у малышей, чьи мамы принимали пищевые добавки с пробиотиками в период между 36-й и 38-й неделями беременности. Включение полезных бактерий в питание в течение первых 3-6 месяцев грудного вскармливания производит аналогичное воздействие.Это результаты одного из самых масштабных исследований на данную тему, в ходе которого была проанализирована информация от 400 работ ученых с участием полутора миллионов матерей и их детей. Доказаны совершенно очевидные преимущества от приема рыбьего жира и пробиотиков, но не обнаружено доказательств того, что отказ от продуктов питания, традиционно вызывающих аллергию, вроде орехов, молочных продуктов и яиц во время беременности производит какой-либо эффект."Экзема и пищевые аллергии у детей - это проблема, которая постоянно набирает обороты в самых разных странах мира, - говорят исследователи. - Хотя есть предположение о том, что питание женщины во время беременности влияет на риск развития аллергии и экземы у ее будущего ребёнка, до последнего времени оно не подтверждалось каким-либо авторитетным и масштабным научным анализом. Наше исследование предполагает, что пробиотики и рыбий жир могут снизить риск возникновения различных аллергических состояний у детей, поэтому их необходимо рекомендовать и в рацион беременным".