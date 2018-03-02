Ученые выявили главные симптомы менингита у младенцев
У грудничков может не быть высокой температуры, судорог, а также классической для менингита напряженности мышц шеи и затылка, сообщается в журнале The Pediatric Infectious Disease. Родителям стоит обратить внимание на сонливость, отказ от груди или бутылочки, капризность. Если у малыша развивается светобоязнь, он постоянно плачет, вздрагивает от прикосновений, часто дышит или постанывает - нужно немедленно показать его врачу, чтобы исключить менингит. Мелкая красная сыпь, сопровождающая эту болезнь, у грудных детей также может отсутствовать.
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