Ученые выявили главные симптомы менингита у младенцев

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Группа врачей из нескольких научных центров Великобритании исследовала 263 случая заболевания бактериальным менингитом среди малышей до трех месяцев. Оказалось, что типичные симптомы этой коварной болезни у младенцев зачастую просто отсутствуют, поэтому родители медлят с обращением к врачу и теряют драгоценное время.У грудничков может не быть высокой температуры, судорог, а также классической для менингита напряженности мышц шеи и затылка, сообщается в журнале The Pediatric Infectious Disease. Родителям стоит обратить внимание на сонливость, отказ от груди или бутылочки, капризность. Если у малыша развивается светобоязнь, он постоянно плачет, вздрагивает от прикосновений, часто дышит или постанывает - нужно немедленно показать его врачу, чтобы исключить менингит. Мелкая красная сыпь, сопровождающая эту болезнь, у грудных детей также может отсутствовать.А недавно был найден способ точно диагностировать детский аутизм.