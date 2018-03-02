Диетологи подсказали, как сбросить к 8 марта до трех кг

За неделю на этой диете вы избавитесь от 2-3 кг.До 8 марта осталась всего одна неделя, так что у женщин, которые еще не успели сбросить все лишние килограммы, набранные зимой, есть возможность уменьшить свой вес на пару-тройку кг. Но для этого придется соблюдать правила весенней диеты.Чтобы похудеть без вреда для здоровья, не нужно гнаться за методиками, которые обещают потерю 10 и более килограммов за короткий срок. Наиболее оптимальной считается потеря в весе на 2-3 кг за 7 дней и не более того. Хотя, если масса тела составляет больше 100 кг, тогда получится сбросить чуточку больше, так как при ожирении в первые дни диеты уходит много жидкости, от этого и результат заметней.Завтрак: 200 г творога с 1 ч.л. меда, кофе без сахара.Второй завтрак: грейпфрут.Обед: вареное куриное филе 200 г, приготовленная на пару брокколи 200 г, 150 мл кефира.Полдник: 200 мл натурального йогурта.Ужин: салат из свежей моркови, заправленный йогуртом.Завтрак: стакан кефира, банан.Второй завтрак: 100 г вареного куриного мяса, болгарский перец 1 шт.Обед: вареная рыба 200 г и столько же салата из свежей моркови, сельдерея и яблока с лимонным соком.Полдник: полстакана йогурта, кусочек 30 г нежирного твердого сыра, помидор.Ужин: 2 вареных яйца, салат из свежей капусты с петрушкой и оливковым маслом.Завтрак: йогурт со свежим яблоком и медом.Второй завтрак: творог.Обед: отварная курятина с гарниром из свежего шпината, стакан кефира.Полдник: стакан йогурта.Ужин: тушеная курица без кожи на оливковом масле, помидор.Остальные три дня можно повторить меню первого, второго и третьего дней, а седьмой день - питьевой, то есть можно употреблять только жидкую пищу - йогурт, кефир, смузи, фреши, овощной бульон, вода, кофе.Если вы все-таки решили похудеть к 8 марта, помните, что праздничный ужин может вернуть вас в прежний вес, поэтому нужно ограничивать себя и дальше, чтобы сохранить результат похудения надолго.