Врачи подсказали, как избавиться от запора без таблеток

Медики предлагают прибегнуть к натуральным слабительным и не только.Запор - одна из деликатнейших проблем, о которых не принято говорить вслух в обществе. К врачу люди, мучающиеся от запоров, тоже почему-то не спешат, в то же время позволяя своему состоянию ухудшаться день за днем.Постоянно принимать аптечные слабительные препараты медики не рекомендуют, потому как ослабляются мышцы и сходить в туалет самостоятельно человек через какое-то время просто не сможет, для этого ему будет необходимо пить таблетки и сиропы, а также делать клизмы, до конца жизни.Такие неутешительные прогнозы от врачей-проктологов должны повлиять на людей и заставить их более трепетно относиться к своему здоровью. При учащении запоров следует незамедлительно обратиться к медикам, потому как из-за интоксикации организма появятся другие проблемы со здоровьем.Этот напиток будет воздействовать на ЖКТ, как раздражитель, на счет чего кишечник начнет активно работать и проблемы со стулом не появятся, а если они уже есть, то от них таким образом можно будет избавиться.Физические упражнения, особенно после пробуждения по утрам, стимулируют перистальтику кишечника, поэтому эксперты советуют всегда по утрам делать зарядку или выходить из дома на пробежку.: киви, чернослив, вареная свекла и морковь, отвар из сенны, натуральный кофе, льняное или оливковое масло, отруби, овсяная каша и другие, в составе которых есть клетчатка.Дефицит жидкости в организме, как бы это странно не звучало, приводит к запорам. Поэтому нужно выпивать 5-8 стаканов воды без газа в день.Желательно в одно и то же время. Таким образом кишечник через некоторое время начнет работать, как часы, и ни о каких запорах вы не вспомните.И помните, что "по-большому" человек должен ходить не менее одного раза в день и если этого не происходит, то визит к проктологу нельзя откладывать в долгий ящик.