Ученые нашли связь между приемом антибиотиков и онкологией

По мнению исследователей, лечение антибиотиками может спровоцировать развитие рака кишечника.Американские ученые причислили длительный прием антибиотиков к списку причин рака кишечника после того, как провели глобальное исследование, в котором пытались найти связь между антибактериальными препаратами и онкологическим заболеванием, поражающим главный орган пищеварительной системы.Что провоцирует появление злокачественной опухоли в кишечнике?Ранее считалось, что факторами риска одного из самых распространенных онкологических заболеваний включают в себя нездоровое питание, малоактивный образ жизни, употребление "тяжелой" пищи животного происхождения и недостаточное поступление в ЖКТ растительных продуктов, ожирение и злоупотребление спиртными напитками.Теперь американские ученые выявили взаимосвязь между долгим приемом антибиотиков и ростом опухоли в кишечнике. По результатам множественных исследований, они доказали, что антибактериальные препараты нарушают микрофлору кишечника, изменяя состав бактерий и провоцируя развитие патологических процессов, которые рано или поздно приводят к появлению раковых клеток, которые быстро растут и на стенках органа образуют опухоли.Риск возникновения злокачественного новообразования в кишечнике повышается на 30-60% в том случае, если человек принимает антибиотики более двух месяцев подряд, а также не прислушивается к рекомендациям врачей относительно употребления продуктов и препаратов, имеющих в своем составе лактобактерии, восстанавливающие микрофлору.Также, сделав соответствующие выводы, медики настаивают на ежегодном прохождении обследования, в частности - колоноскопии, тем людям, которые были вынуждены длительный срок сидеть на антибактериальных препаратах. В таком случае есть шансы на то, что рак кишечника будет диагностирован на ранней стадии, а это существенно облегчает процесс его лечения.Естественно, речь не идет о полном отказе от антибактериального лечения больному, которому никакие другие медикаменты не помогут. Но принимать антибиотике дольше одного месяца крайне опасно для здоровья и жизни в целом.