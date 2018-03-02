Медики объяснили, из-за чего может появиться язва желудка
Язва желудка - довольно распространенное заболевание, от которого страдают и женщины и мужчины, но последние - все-таки немного чаще.
Симптомы язвы желудка настолько болезненные и неприятные, что многие просто не выдерживают ее и заталкивают в себя море обезболивающих вместо того, чтобы проконсультироваться с врачом и начать лечить недуг, а не купировать его симптомы.
При язве желудка человека может беспокоить:
- изжога, особенно после еды;
- ноющая боль в животе, которая появляется во время голода или же спустя пару часов после приема пищи;
- резкое похудение;
- стул приобретает черный стул и очень неприятный специфический запах;
- острая боль в верхней части живота, которая похожа на уколы ножом;
- тошнота и рвота;
- учащенный пульс;
- бледность кожи;
- чрезмерная потливость.
Главные причины появления язвы желудка:
- бактерия Хеликобактер пилори, буквально разъедающая стенки желудка;
- гастрит нередко приводит к развитию язвы желудка;
- курение и злоупотребление алкоголем;
- частые стрессы;
- прием нестероидных противовоспалительных таблеток;
- неправильное питание.
Для того, чтобы предупредить появление язвы желудка, нужно:
- бросить курить;
- если и употреблять алкоголь, то небольшими порциями, качественный и только по праздникам;
- составить сбалансированное меню и питаться своевременно полезными продуктами;
- меньше нервничать;
- чаще мыть руки с мылом, особенно перед едой;
- не доедать ни за кем, так как таким образом можно подхватить Хеликобактер пилори;
- употреблять пищу не слишком горячую и не ледяную, потому что это плохо отражается на слизистых оболочках желудка;
- отказаться от газированных напитков и любых других продуктов питания, которые могут разрушить стенки желудка.
При первых признаках язвы желудка человеку необходимо незамедлительно посетить терапевта и гастроэнтеролога, а также пройти соотвествующие исследования, которые помогут врачу поставить верный диагноз и назначить эффективное лечение.
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