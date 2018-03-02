Медики объяснили, из-за чего может появиться язва желудка

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Этому заболеванию подвержен практически каждый второй взрослый.Язва желудка - довольно распространенное заболевание, от которого страдают и женщины и мужчины, но последние - все-таки немного чаще.Симптомы язвы желудка настолько болезненные и неприятные, что многие просто не выдерживают ее и заталкивают в себя море обезболивающих вместо того, чтобы проконсультироваться с врачом и начать лечить недуг, а не купировать его симптомы.- изжога, особенно после еды;- ноющая боль в животе, которая появляется во время голода или же спустя пару часов после приема пищи;- резкое похудение;- стул приобретает черный стул и очень неприятный специфический запах;- острая боль в верхней части живота, которая похожа на уколы ножом;- тошнота и рвота;- учащенный пульс;- бледность кожи;- чрезмерная потливость.- бактерия Хеликобактер пилори, буквально разъедающая стенки желудка;- гастрит нередко приводит к развитию язвы желудка;- курение и злоупотребление алкоголем;- частые стрессы;- прием нестероидных противовоспалительных таблеток;- неправильное питание.- бросить курить;- если и употреблять алкоголь, то небольшими порциями, качественный и только по праздникам;- составить сбалансированное меню и питаться своевременно полезными продуктами;- меньше нервничать;- чаще мыть руки с мылом, особенно перед едой;- не доедать ни за кем, так как таким образом можно подхватить Хеликобактер пилори;- употреблять пищу не слишком горячую и не ледяную, потому что это плохо отражается на слизистых оболочках желудка;- отказаться от газированных напитков и любых других продуктов питания, которые могут разрушить стенки желудка.При первых признаках язвы желудка человеку необходимо незамедлительно посетить терапевта и гастроэнтеролога, а также пройти соотвествующие исследования, которые помогут врачу поставить верный диагноз и назначить эффективное лечение.