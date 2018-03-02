Медики объяснили, из-за чего может появиться язва желудка

Этому заболеванию подвержен практически каждый второй взрослый.

Язва желудка - довольно распространенное заболевание, от которого страдают и женщины и мужчины, но последние - все-таки немного чаще.

Симптомы язвы желудка настолько болезненные и неприятные, что многие просто не выдерживают ее и заталкивают в себя море обезболивающих вместо того, чтобы проконсультироваться с врачом и начать лечить недуг, а не купировать его симптомы.

При язве желудка человека может беспокоить:

- изжога, особенно после еды;

- ноющая боль в животе, которая появляется во время голода или же спустя пару часов после приема пищи;

- резкое похудение;

- стул приобретает черный стул и очень неприятный специфический запах;

- острая боль в верхней части живота, которая похожа на уколы ножом;

- тошнота и рвота;

- учащенный пульс;

- бледность кожи;

- чрезмерная потливость.

Главные причины появления язвы желудка:

- бактерия Хеликобактер пилори, буквально разъедающая стенки желудка;

- гастрит нередко приводит к развитию язвы желудка;

- курение и злоупотребление алкоголем;

- частые стрессы;

- прием нестероидных противовоспалительных таблеток;

- неправильное питание.

Для того, чтобы предупредить появление язвы желудка, нужно:

- бросить курить;

- если и употреблять алкоголь, то небольшими порциями, качественный и только по праздникам;

- составить сбалансированное меню и питаться своевременно полезными продуктами;

- меньше нервничать;

- чаще мыть руки с мылом, особенно перед едой;

- не доедать ни за кем, так как таким образом можно подхватить Хеликобактер пилори;

- употреблять пищу не слишком горячую и не ледяную, потому что это плохо отражается на слизистых оболочках желудка;

- отказаться от газированных напитков и любых других продуктов питания, которые могут разрушить стенки желудка.

При первых признаках язвы желудка человеку необходимо незамедлительно посетить терапевта и гастроэнтеролога, а также пройти соотвествующие исследования, которые помогут врачу поставить верный диагноз и назначить эффективное лечение.
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