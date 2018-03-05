Когда нужно обращаться к специалисту: 16 признаков нервного срыва

В прошлом термин “нервный срыв” использовался для обозначения широкого спектра психических заболеваний, однако в современной медицине такого “диагноза” больше нет. Несмотря на это, так называемый “нервный срыв” остается признаком ряда психических расстройств, таких как депрессия, тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Специалисты выделяют 16 общих симптомов, типичных для нервного срыва:




  • чувство беспокойства, депрессия, слезливость или раздражительность;

  • чувство беспомощности, безнадежности;

  • низкая самооценка;

  • желание избегать обычных социальных ситуаций;

  • проблемы со сном – бессонница или повышенная сонливость;

  • тяга к нездоровым привычкам и проблемы с гигиеной;

  • трудности с концентрацией и памятью;

  • эмоциональное или физическое истощение, часто без внешней причины;

  • отсутствие мотивации и интереса к жизни;

  • неспособность получать удовольствие или удовлетворение от вещей, которые ранее приносили радость или удовлетворение;

  • необъяснимые боли и общее недомогание;

  • трудности при общении с другими людьми;

  • суицидальные мысли или мысли о самоповреждении;

  • отсутствие интереса к сексу;

  • медлительность;

  • пугающие воспоминания, ночные кошмары, панические атаки.


В некоторых особенно тяжелых случаях к этим симптомам могут присоединиться также галлюцинации, паранойя и бред.

При этих симптомах рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет решить, что делать дальше, а при необходимости сможет подобрать грамотное лечение.
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Добавил slava в категорию Педиатрия

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