Когда нужно обращаться к специалисту: 16 признаков нервного срыва
Специалисты выделяют 16 общих симптомов, типичных для нервного срыва:
- чувство беспокойства, депрессия, слезливость или раздражительность;
- чувство беспомощности, безнадежности;
- низкая самооценка;
- желание избегать обычных социальных ситуаций;
- проблемы со сном – бессонница или повышенная сонливость;
- тяга к нездоровым привычкам и проблемы с гигиеной;
- трудности с концентрацией и памятью;
- эмоциональное или физическое истощение, часто без внешней причины;
- отсутствие мотивации и интереса к жизни;
- неспособность получать удовольствие или удовлетворение от вещей, которые ранее приносили радость или удовлетворение;
- необъяснимые боли и общее недомогание;
- трудности при общении с другими людьми;
- суицидальные мысли или мысли о самоповреждении;
- отсутствие интереса к сексу;
- медлительность;
- пугающие воспоминания, ночные кошмары, панические атаки.
В некоторых особенно тяжелых случаях к этим симптомам могут присоединиться также галлюцинации, паранойя и бред.
При этих симптомах рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет решить, что делать дальше, а при необходимости сможет подобрать грамотное лечение.
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