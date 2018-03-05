Когда нужно обращаться к специалисту: 16 признаков нервного срыва

В прошлом термин “нервный срыв” использовался для обозначения широкого спектра психических заболеваний, однако в современной медицине такого “диагноза” больше нет. Несмотря на это, так называемый “нервный срыв” остается признаком ряда психических расстройств, таких как депрессия, тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Специалисты выделяют 16 общих симптомов, типичных для нервного срыва:



чувство беспокойства, депрессия, слезливость или раздражительность;



чувство беспомощности, безнадежности;



низкая самооценка;



желание избегать обычных социальных ситуаций;



проблемы со сном – бессонница или повышенная сонливость;



тяга к нездоровым привычкам и проблемы с гигиеной;



трудности с концентрацией и памятью;



эмоциональное или физическое истощение, часто без внешней причины;



отсутствие мотивации и интереса к жизни;



неспособность получать удовольствие или удовлетворение от вещей, которые ранее приносили радость или удовлетворение;



необъяснимые боли и общее недомогание;



трудности при общении с другими людьми;



суицидальные мысли или мысли о самоповреждении;



отсутствие интереса к сексу;



медлительность;



пугающие воспоминания, ночные кошмары, панические атаки.



В некоторых особенно тяжелых случаях к этим симптомам могут присоединиться также галлюцинации, паранойя и бред.При этих симптомах рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет решить, что делать дальше, а при необходимости сможет подобрать грамотное лечение.