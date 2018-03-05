Ученые нашли ключ к победе над целиакией

Ученые из Stanford University обнаружили новый фермент, который может помочь в борьбе с целиакией. Они также разобрались, как деактивируются протеины, связанные с этим заболеванием, что открывает возможности для разработки новых методов лечения.Целиакия – это аутоиммунное заболевание, при котором в первую очередь страдает тонкий кишечник. Этой болезнью страдает примерно 1 человек из 100. Симптомы болезни возникают после употребления в пищу злаковых, содержащих белок глютен. С развитием целиакии связан не только глютен, но и фермент трансглютаминаза 2 (TG2).Трансглютаминаза 2 модифицирует молекулы глютена, что приводит к возникновению гиперакитвного иммунного ответа. Ученые из вышеназванного университета выяснили, что TG2 имеет две формы (активную и неактивную). У здоровых людей TG2 неактивна в просвете кишечника и не связывается с глютеном. Инактивирует TG2 особый фермент – Erp57. Обычно Erp57 действует внутри клеток, но в случае с TG2 он работает в просвете кишечника.Специалисты пока не выяснили, как именно Erp57 выходит за пределы клеток. На сегодняшний день не существует специфических методов лечения целиакии. Обычно пациентам приходится отказаться от всех продуктов, содержащих глютен. Новое исследование дает надежду на разработку эффективного лекарства против целиакии.