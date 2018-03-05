Вегетарианские продукты иногда калорийнее обычных

Соевые альтернативы натуральным продуктам сегодня очень популярны: считается, что они полезнее для здоровья, чем традиционные варианты продуктов питания. Но на самом деле соевые заменители могут принести больше вреда, нежели пользы, считают специалисты.Как сообщает Sunday Times, исследователи обнаружили, что вегетарианский копченый бекон из сои, найденный в популярной сети супермаркетов, содержал 309 калорий на 100 граммов. А в обычном беконе было всего 233 калории на 100 граммов.Диетолог Аманда Арселл советует обращать внимание не только на название, но и на состав продуктов. Любая пища, подвергнутая технологической обработке, может содержать слишком много жира, сахара или соли, предупреждает специалист.Ранее ученые выяснили, что вегетарианская диета может повлиять на уровень интеллекта. Согласно новому исследованию ученых из Университета Суррея, отказ от молочных продуктов чреват снижением IQ на 13 пунктов. Скорее всего, это объясняется тем, что уровень интеллекта зависит от количества йода, поступающего с пищей, а одним из основных источников йода в нашем рационе являются молочные продукты.