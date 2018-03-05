Пить рассол полезно для здоровья

Оказалось, что маринад из-под огурцов - не просто пряная жидкость, а кладезь полезных веществ. Подумайте дважды, прежде чем выплескивать его: пить рассол очень полезно для здоровья, и вот почему.Когда мы потеем - например, в спортзале - наше тело интенсивно теряет влагу. Запас жидкости нужно пополнять, и конечно, чаще всего мы пытаемся справиться с обезвоживанием с помощью воды. Продвинутые спортсмены пьют для пополнения электролитов специальные спортивные напитки. А между тем, огуречный рассол - это те же самые электролиты, калий и натрий, которые теряет наш организм вместе с потом и которые нужны для поддержания водно-солевого баланса. Пополняйте запас солей бюджетно, несколькими глотками соленого и пряного маринада.В роли настоящего обезболивающего рассол, конечно, выступать не может. Но доказано исследованием, опубликованном в одном из авторитетных изданий о спортивной медицине, что огуречный маринад отлично избавляют от мышечных болей, вызванных интенсивными тренировками. Важно, чтобы в нем содержался уксус: именно он и натрий - ключевые компоненты, позволяющие помочь перетруженным мышцам. Исследование проводилось среди мужчин, которые были обезвожены после тренировки: те из них, кто выпивал 1/3 стакана рассола, выйдя из тренажерного зала, гораздо быстрее приходили в форму, чем те, кто пил простую воду.Согласно результатам многих исследований, надежность иммунной защиты организма напрямую зависит от наличия антиоксидантов - таких, как витамины С и Е. Они помогают выстроить защиту против инфекций, вызванных вирусами, бактериями и паразитами. К счастью, рассол содержит приличное количество этих витаминов. И значит, может сослужить добрую службу вашему иммунитету.Уксусные диеты - не такое уж открытие. Однако именно исследования, проведенные американскими биохимиками, доказали, что один этот ингредиент, непременно входящий в состав маринадов, может способствовать здоровой потере веса. Участников эксперимента, желающих разделаться с лишним весом, разделили на две группы: половина в течение 12 недель ежедневно выпивала немного уксусного раствора, другая половина худела без него. Те, кто сидел на уксусной диете, худели быстрее и более зримо. А рассол - тот же уксус, только упакованный в более вкусную форму, да еще и в нужной концентрации. Так что пейте огуречный рассол и худейте на здоровье!Последствия колебания уровня глюкозы в крови у диабетиков может привести к очень опасным последствиям: диабетической коме, слепоте, повреждению сердечной мышцы и тканей почек. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Research, показало, что небольшое количество уксуса перед едой помогает регулировать уровень сахара в крови, особенно у больных диабетом II типа. При желании можно заменить чистый разбавленный уксус огуречным рассолом: эффект будет аналогичным.