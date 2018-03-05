10 причин есть яблоки каждый день

Мы знаем, что в яблоках столько железа, что для анемичных барышень это - продукт номер один. Но на самом деле польза яблок этим не ограничивается: не зря же говорят, что если съедать яблоко в день, не нужен будет никакой доктор.Во-первых, яблочную диету не любит "плохой" LDL-холестерин. Он резко идет на спад, если завести себе привычку съедать по паре небольших яблок ежедневно. Холестериновые бляшки - причина таких опасных заболеваний, как гипертония, инфаркт и инсульт. Ученые доказали, что яблоки помогают бороться с этими проблемами даже эффективнее, чем лекарственные препараты. А еще в яблоках много калия, который очень важен для стенок сосудов. Так что, съедая яблочко, мы получаем сразу много бонусов: избавляемся от отечности, укрепляем сердце, обеспечиваем профилактику варикозной болезни, чистим сосуды и становимся в разы здоровее.В яблоках много витамина С. В начинающийся сезон простуд яблоки - один из наиболее доступных источников этого важного для нашего иммунитета витамина-антиоксиданта. А уж если и простыли, лучшей еды для восстановления здоровья, чем печеные яблочки, не найти.Ученые считают, что флавоноиды, которые содержатся в яблочной кожуре, и тот же витамин С, обладающий антиоксидантными свойствами, являются действенной профилактикой против онкологических заболеваний. Антиоксиданты предотвращают появление раковых клеток. Например, исследования показали, что любители яблок на 50 процентов реже страдают от рака легких.Ученые доказали, что регулярное потребление яблок (или яблочного сока, только свежевыжатого, а не из пакетов) повышает уровень нейромедиатора ацетилхолина в мозге человека. Это биологически активное вещество принимает участие в процессе запоминания информации, и именно его нехватка вызывает болезнь Альцгеймера.Можно после еды зубы почистить, а можно закусить обед яблоком. Плотная мякоть плода помогает очистить эмаль, а кислоты, которые в нем содержатся, справятся с бактериями, вызывающими кариес.Яблоки - один из немногих "неморских" продуктов, в котором содержится йод. Не столько в самой мякоти, сколько в семечках. Их можно и нужно съедать, чтобы иликвидировать дефицит йода. Но не больше 6 зернышек в день!В яблоках содержатся такие полезные для нервных клеток вещества, как витамины группы В, глютаминовая кислота и фосфор. А значит, человеку, который регулярно ест яблоки, не так страшны депрессия, хроническая усталость и апатия.Яблочки и вправду - молодильные, они помогают продлевать молодость нашей кожи и поддерживать ее тонус. За это мы тоже должны сказать спасибо антиоксиданту - витамину С. Но яблоки с этой целью можно не только внутрь принимать, но и наружно использовать. Натереть 1 ст. л. яблочной мякоти, смешать со сметаной и(или) оливковым маслом и подержать минут 15 на лице. И кожа станет, как наливное яблочко!Яблочные разгрузочные дни – это классика, чтобы быстро сбросить пару килограммов и почистить организм, их рекомендуется устраивать хотя бы пару раз в месяц. Калорий в яблоках мало, содержание ценных витаминов и микроэлементов – велико, поэтому яблоки составляют основу многих диет. Важный нюанс: сидеть на яблочной диете из свежих плодов можно только людям со здоровым желудком. Остальным лучше принимать их в печеном виде.Американские ученые доказали, что яблоки – одно из лучших средств предотвращения атрофии мышц: заболевания, от которого до сих пор не найдено лекарства. Но в кожуре яблок содержится урсоловая кислота, которая может повлиять на болезнь. Она способствует увеличению мышечной массы, перепрограммируя гены, которые отвечают за потерю мышечной массы и замены ее на жир.