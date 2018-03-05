Чем полезны тыквенные семечки

Среди всех семян тыквенные семечки занимают особое место: их полезные свойства оценены давно не только народной, но и официальной медициной. Впрочем, самое их известное свойство - прогонять паразитов из нашего организма - самое ценное, но далеко не единственное. Давайте разберемся, чем еще полезны тыквенные семечки?В тыквенных семечках очень много цинка. Именно этот микроэлемент помогает восстанавливать плотность костных тканей, предотвращая развитие остеопороза. Кстати, воспаленным суставам семечки тыквы тоже помогут. И ведь нужно-то совсем немного: просто посыпайте семечками свой ежедневный салат из свежих овощей.Дефицит цинка бьет не только по скелету, но и по самым разным органам и системам нашего организма. Поджелудочная железа - не исключение. Цинк помогает выработке инсулина, нормализует уровень сахара в крови, а еще регулирует пищеварение, снижает плохой холестерин и облегчает борьбу с лишним весом (что для людей, страдающих диабетом, тоже очень важно).Ежедневное употребление маленькой горсточки семечек тыквы помогает вернуть молодость. Полезные элементы, содержащиеся в них, ускоряют регенерацию клеток, приводят в норму гормональную функцию, улучшают зрение. Очень хорошо минеральный комплекс, содержащийся в семечках тыквы (кальций, калий, железо, натрий, цинк, фосфор, медь, марганец) влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Не случайно народная медицина использовала этот продукт для лечения облысения, причем как у мужчин, так и у женщин. На состояние волосяных луковиц отлично влияет цинк. Он же отлично справляется с проблемами кожи - от юношеских прыщей, которые "подсушивает", до преждевременных морщинок. Профилактикой увядания кожи занимаются и полезные жирные кислоты - омега-3 и омега-6, которых в тыквенных семенах тоже содержится немало. В результате кожа становится увлажненной и эластичной, а волосы - блестящими и крепкими.полезны только сырые тыквенные семечки. Обжаренные теряют свои полезные свойства и превращаются просто во вкусное лакомство. В день нужно съедать до 100 г тыквенных семечек, но не разом, а разделяя на несколько приемов.Особенно полезны семена тыквы для мужчин. Цинк влияет на выработку тестостерона и оказывает очень благотворное действие на предстательную железу. Поэтому семечки хороши и как профилактика простатита, и как народное средство, которое будет подспорьем в лечении, если проблема уже беспокоит. Ученым еще не удалось полностью исследовать механизм благотворного влияния тыквенных семечек на простату, но мужчины, их употребляющие, отмечают положительные сдвиги. Средство для поддержания мужской силы изготовить несложно: прокрученные в мясорубке необжаренные семена тыквы смешивают с медом, консистенция должна получиться такой, чтобы из смеси можно было скатать шарики (примерно 1 ч.л. в каждом). Затем эти шарики подсушивают. Принимают чудо-средство ежедневно, утром, за полчаса до завтрака, запивая водой. Курс длится месяц-полтора, затем перерыв в несколько недель, и курс снова повторяют. Хранят тыквенно-медовые шарики в холодильнике.Кстати: некоторые научные исследования подтвердили , что семена тыквы содержат вещества, способствующие таким важным процессам, как укрепление иммунной защиты организма и повышение его сопротивляемости онкологическим заболеваниям.Тыквенные семечки в принципе хорошо влияют на органы "ниже пояса" - помогают предотвращать и лечить заболевания мочевого пузыря, нормализуют мочеиспускание (их советуют применять детям при ночном энурезе и мужчинам, в случае, если проблемы с простатой нарушают мочеиспускательную функцию). Для лечения почек применяют отвар из семян, можно делать компрессы на почки из растолченных и разведенных в кашицу семян тыквы и льна. В семенах содержатся вещества, обладающие мочегонным и легким слабительным действием. При цистите и холецистите часто используют тыквенное молочко - его готовят из очищенных семечек, сахара и воды.: отвар семян тыквы поможет снизить температуру и значительно смягчит кашель при простуде.Ну и наконец, самое известное свойство тыквенных семечек - это глистогонное. Можно, конечно, принять таблетку, чтобы програть гельминтов, но это народное средство куда полезнее! Дело в том, что в семенах (точнее, в тонкой пленочке, их окружающей) содержится кукурбитин - аминокислота, которая для человека безвредна, но разрушающе действует на паразитов, парализуя их и способствуя выводу из организма. Особенно эффективны тыквенные семечки в отношении ленточных гельминтов. Препарат готовят так: высушенные очищенные семечки тыквы (обязательно с зеленой пленочкой) растирают в ступке, добавляя к ним воду и немножко меда. Полученную смесь нужно съесть в течение часа, натощак, по чайной ложке. Затем нужно принять легкое слабительное - например, касторовое масло. Детям достаточно дать 50-75 г семян, для взрослых доза - до 300 г тыквенного семени. Кстати, такое натуральное глистогонное можно использовать детям с 2 лет.При безусловной пользе тыквенные семечки все же имеют противопоказания. Например, если ими чрезмерно увлекаться, можно спровоцировать обострение язвы желудка. Также стоит помнить, что семечки тыквы (как и любые прочие семена и орехи) очень калорийны, в 100 г содержится 550 ккал. Это плохая новость для людей со склонностью к лишнему весу.