Алкоголь значительно увеличивает риск рака кишечника

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Немецкие эксперты призывают воздерживаться от алкоголя хотя бы три дня в неделю. В последнее время медицинское сообщество активно обсуждает тему рака кишечника, его профилактики. Немецкое общество гастроэнтерологии, заболеваний пищеварения и обмена веществ (DGVS) по случаюМесяца рака желудка в марте 2018 г. обратило внимание на вред алкоголя, который он наносит не только печени, но и кишечнику. Даже умеренное употребление спиртных напитков повышает риск заболевания раком кишечника - сообщают эксперты.Взаимосвязь рака и алкоголя подтверждена многочисленными научными исследованиями. Решающую роль играет количество спиртного, а не различие видов алкогольных напитков. Пиво, вино или крепкие напитки в равной степени вредны для здоровья кишечника.Метаанализ 14 групповых исследований показал, что употребление 100 г алкоголя в неделю повышает риск заболеть раком кишечника на 15%. Потребление большего количества алкоголя увеличивает опасность.В группе сильно пьющих людей риск рака кишечника выше на 50%. Специалисты DGVS рекомендуют планировать в течение недели хотя бы три дня, когда алкоголь не потребляется вообще. В целом необходимо ограничивать употребление спиртного, а также красного мяса, которое также является фактором риска.