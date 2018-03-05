Эксперт дал десять простых советов для борьбы со стрессом

Чтобы избавиться от нервного напряжения, не обязательно принимать таблетки.Хотите знать, что нужно делать, чтобы снять стресс и избавиться от нервного напряжения без таблеток?10-минутная прогулка поможет не только "проветрить мысли" и дистанцироваться от негативных эмоций, но и увеличить количество вырабатываемых эндорфинов, которые эффективно снимают стресс.Сделайте несколько глубоких вдохов. Дыхательные упражнения - даже несколько глубоких вдохов - помогут вам уменьшить напряжение и снять стресс, благодаря дополнительному кислороду, поступающему в организм.Стрессу часто сопутствует чувство голода. Съешьте что-нибудь полезное, например, яблоко или горсть орехов, которые быстро принесут чувство сытости.Купите себе зелёное растение в горшке и поставьте на рабочем столе. Издавна известно, что, окружая себя зелёными растениями, можно понизить уровень нервного напряжения.Старайтесь каждый час хотя бы на 5 минут отойти от экрана монитора. А дома, за час до сна, "отключитесь" от глобальной сети в прямом и переносном смысле.Съешьте шоколадку. Употребление сладостей и сладких напитков действует на наш организм успокаивающе, благодаря тому, что они замедляют производство глюкокортикостероидов - гормонов стресса.Выключите телефон. Когда телефон включён, мы чувствуем себя обязанными ответить на сообщение или звонок сразу же, что вызывает постоянную напряжённость.Съешьте банан или картофель. В них содержится много калия, который регулирует кровяное давление, растущее в стрессовых ситуациях.