7 лучших продуктов для полезного завтрака

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Женщины, отказываясь от завтрака, рискуют своим здоровьем, первый прием пищи необходим организму. В утренние часы человек получает большое количество питательных веществ, включая жиры, клетчатку, сложные углеводы и белки, считают диетологи.Если работник занят физическим трудом, ему нужно обязательно есть белковую пищу утром. В том случае, если человек работает в офисе и привлечён к умственному труду, необходимо сделать упор на большом количестве углеводов. Пища, съеденная до обеда, полностью усваивается, чего нельзя сказать о вечерних трапезах. Эксперты назвали семь продуктов, которые необходимо употреблять на завтрак. Первым в ТОП-7 указаны яйца птиц, они идеальны для завтрака, организм получает витамин А, железо и белок. Каши из различных круп нисколько не вредят фигуре, наоборот, их относят к лёгкой пище. Они насыщены микроэлементами, кислотами и углеводами. Завтрак с овсянкой с сухофруктами является самым лучшим вариантом, также как и рисовая или гречневая каша с молоком. В списке находится и ржаной хлеб, специалисты не советуют отказываться от него. Злаки насыщены микроэлементами, витаминами и углеводами.Молочные продукты занимают четвертое место в ТОП-7, они нужны из-за имеющихся в них белка и кальция. На завтрак особенно полезно съедать сыры, сочетая их с овощами, хлебом и фруктами. Сыр употребляется как отдельно, так и в составе различных салатов. Диетологи настоятельно рекомендуют йогурт, кефир и ряженку, они нормализуют процесс пищеварения. Мясо курицы также легко усваивается, оно содержит малое количество калорий и жиров, являясь источником белка. На шестом месте находится грейпфрут, его сок активно расщепляет жиры и содержит витамин C. Мёд, занимающий седьмое место, подавляет вирусы и бактерии, его фруктоза является прекрасным источником энергии. Данный природный продукт очень хорошо сочетается с кашами, тостами и мюсли.