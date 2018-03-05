Гепатит C в России сдает позиции

Заболеваемость гепатитом С в России стала снижаться. Уменьшилось и количество новых случаев заражения, и выявленных хронических случаев заболевания. Такие результаты достигнуты всего за три года – с 2015 по 2017 год. Об этом сообщил Роспотребнадзор, данные которого привело издание «Известия». Если за 2015 год на каждые 100 тысяч населения регистрировалось 1,44 случая заболевания, то в 2017 году – уже 1,22 случая, таким образом, снижение достигло 15,3%. В 2000 году заражалось гепатитом намного больше людей – 21 случай на 100 тысяч. «Хроников» также стало меньше – на 3,38 случая на 100 тысяч человек (9%). Тем не менее, в Минздраве считают, что ситуация пока не слишком налаживается, так как из-за того, что болезнь в первое время себя никак не проявляет, а тестирование на гепатит С не входит в базовые услуги по ОМС, многие жители страны не знают о своем заболевании. Всего таких пациентов может насчитываться до четырех миллионов.По мнению экспертов, на которых ссылается издание, ключевую роль в снижении заболеваемости сыграл переход на одноразовые инструменты в салонах красоты и других организациях, так как заражение может произойти и через не стерилизованные должным образом инструменты. Специалисты также подчеркнули важность своевременной диагностики заболевания, а также доступности лекарств. В настоящее время одно из средств от гепатита С входит в список жизненно важных лекарств (второе не прошло процедуру регистрации), но его стоимость очень высока (от 100 тысяч за упаковку). Пациенты получают лечение в рамках ОМС, но стране оно обходится в серьезную сумму в том числе и потому, что Россия не производит нужные лекарства самостоятельно.