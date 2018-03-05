Гепатит C в России сдает позиции
По мнению экспертов, на которых ссылается издание, ключевую роль в снижении заболеваемости сыграл переход на одноразовые инструменты в салонах красоты и других организациях, так как заражение может произойти и через не стерилизованные должным образом инструменты. Специалисты также подчеркнули важность своевременной диагностики заболевания, а также доступности лекарств. В настоящее время одно из средств от гепатита С входит в список жизненно важных лекарств (второе не прошло процедуру регистрации), но его стоимость очень высока (от 100 тысяч за упаковку). Пациенты получают лечение в рамках ОМС, но стране оно обходится в серьезную сумму в том числе и потому, что Россия не производит нужные лекарства самостоятельно.
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