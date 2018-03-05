Как в России будут бороться с онкозаболеваниями?
В настоящее время на 100 тысяч населения смертность составляет 191 случай, смертность трудоспособных людей – 72 случая, на первой стадии рак выявляют менее чем в 32% случаев. Первые два числа до 2029 года (Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями рассчитана на срок до 2030 года) планируется снизить до 184 и 69 соответственно, выявляемость же на первой стадии – напротив, повысить до 38,5%. Для этого предстоит реализовать целый комплекс различных программ – развивать скрининги, совершенствовать систему лекарственного обеспечения, обучать онкологов и многое другое. Документ пока не одобрен в Минздраве – по мнению специалистов ведомства, не все вопросы в нем раскрыты в полной мере.
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