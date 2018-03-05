Как в России будут бороться с онкозаболеваниями?

В ходе обращения к Федеральному Собранию 1 марта президент России Владимир Путин в том числе говорил о необходимости создания программы по борьбе с онкологическими заболеваниями: модернизации соответствующих учреждений, объединения их в комплексную систему, в которой пациенту могли бы оказать всю необходимую ему помощь «от ранней диагностики до эффективного лечения». Сейчас стало известно о том, что проект такой программы подготовили сотрудники РОНЦ имени Блохина. О деталях документа рассказало издание «Известия». Онкологические заболевания в последнее время стали еще более серьезной проблемой, чем были раньше, с 2006 по 2016 год количества пациентов значительно увеличилось – на 38,8%, до 2,4 тысяч человек на 100 тысяч населения. По итогам 2016 года более 3,5 миллионов россиян наблюдались у онкологов по поводу новообразований.В настоящее время на 100 тысяч населения смертность составляет 191 случай, смертность трудоспособных людей – 72 случая, на первой стадии рак выявляют менее чем в 32% случаев. Первые два числа до 2029 года (Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями рассчитана на срок до 2030 года) планируется снизить до 184 и 69 соответственно, выявляемость же на первой стадии – напротив, повысить до 38,5%. Для этого предстоит реализовать целый комплекс различных программ – развивать скрининги, совершенствовать систему лекарственного обеспечения, обучать онкологов и многое другое. Документ пока не одобрен в Минздраве – по мнению специалистов ведомства, не все вопросы в нем раскрыты в полной мере.